Alexis Sánchez ha sido uno de los jugadores chilenos que ha tenido mejor trayectoria en el fútbol europeo y sus pasos por excelentes equipos así lo avalan.

En el Viejo Continente, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán y ahora Olympique de Marsella apostaron por él y a pesar de tener altibajos en sus diferentes estadías, ha logrado sobresalir en los diversos planteles donde ha competido.

Eso si, en el histórico conjunto de los ‘Diablos Rojos’ de Inglaterra, el ‘niño maravilla’ vivió su época más oscura, donde no logró llenar las expectativas que generó en su paso por los ‘Gunners’ y a pesar de ser el mejor pagado de la Premier League, no logró permanecer mucho tiempo en la ciudad de Manchester.

Sin embargo, sus pasos por suelo inglés son imborrables y así lo recuerda un excentral del conjunto de Old Trafford, Marcos Rojo, quien en conversación con TyC Sports en suelo argentino, recordó inéditas anécdotas que le dejó en ese momento, José Mourinho, cuando estaba al mando del Manchester United.

En sus palabras, el actual defensor de Boca Juniors detalló que en una conversación “yo iba en un asiento de adelante en el bus y me estaba quedando dormido. De pronto me tocan el hombro. Me doy vuelta y era Mourinho. Me mostró el mensaje del director deportivo del club”.

“El tema era que con él nos peleábamos cada vez que nos veíamos”

“Decía que estaba confirmado el pase de Alexis Sánchez, que se uniría al equipo cuando llegáramos a Inglaterra. El tema era que con él nos peleábamos cada vez que nos veíamos. Era a muerte“, indicó.

Así también, reveló que ‘The Special One’ le apuntó que “‘no lo vas a quebrar ahora que juega para nosotros’. Yo en las prácticas les metía palos a todos y él se cagaba de risa. Le gustaba que los entrenamientos se picantearan y que los jugadores vayan al máximo”.

“Después, con Alexis hubo la mejor onda. Nunca dijimos ‘che, ¡cómo peleábamos!’. Fue como si nunca hubiera pasado nada”, afirmó.

Por último, comentó cuál era el problema con Alexis Sánchez, para que Mourinho haya actuado de esa forma, en donde declaró que “el tema era que con Alexis nos peleábamos cada vez que nos veíamos. Era a muerte. Después con Alexis fue lo mejor“.

Sin dudas que es un relato cargado de mística y que destaca la competitividad enmarcada por esos años en las grandes diferencias entre Chile y Argentina, luego de que La Roja lograra sus dos Copas Américas enfrentando a la ‘Albiceleste’ y doblegándola en penales en las ediciones de 2015 y 2016.