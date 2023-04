José Luis Sierra vive un presente de dulce y agraz en Arabia Saudita. El entrenador nacional se encuentra apenas dos puestos por encima de la zona de descenso en la liga profesional saudí con el Al-Wahda, pero pudo abrazarse con sus dirigidos tras conseguir la hazaña de eliminar al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en la Copa del Rey.

En ese sentido, en conversación con El Mercurio, el ‘Coto’ se refirió a su presente en el Medio Oriente y sus deseos de dar el siguiente paso en su carrera como director técnico.

“Mi aspiración es dirigir en Europa, España por el idioma, pero es sólo un sueño, nunca ha habido algo concreto. Tampoco soy iluso para esperar que me llame un equipo grande. No tengo ningún problema en ir a un club menor, lo he demostrado al venir acá, con mi capacidad. Pero no es fácil, allá apuestan por los técnicos locales, salvo grandes excepciones como Ancelotti, Simeone o Pellegrini”, reconoció el mundialista con la Selección Chilena en el Mundial de Francia 1998.

Respecto de su decisión de recalar en el fútbol árabe, el estratega chileno reveló: “Mi motivación de venir es el respeto y el cariño que he sentido a mi labor, eso en mi caso supera lo económico, me siento valorado. Siempre lo agradezco, que de una cosa negativa, como fue mi salida de Colo Colo, salió algo bueno y se abrió esta posibilidad”.

Pese al triunfo ante el elenco de ‘CR7’, que lo encarama en la final del certamen copero saudí, Sierra puso paños fríos y trazo sus objetivos para lo que resta de temporada.

“No me gusta poner excusas, pero tenemos una sanción y no pudimos fichar en el mercado de invierno. Llegar a la final de la Copa del Rey es un impulso anímico, aunque el objetivo prioritario es la permanencia”, sentenció.