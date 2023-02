Un portero que silenciosamente lleva una excelente temporada en el fútbol internacional es Lawrence Vigouroux, quien por estos días se codea con los grandes de Inglaterra y que es parte de los 5 nombres que batallan por quedarse con el trofeo de London Football Awards.

En el último tiempo, el arquero nacional de 29 años ha estado en un gran nivel, acumulando muy buenas presentaciones y siendo una garantía para el arco que defiende en el Leyton Orient, elenco de la League Two (Cuarta División del fútbol inglés).

En las estadísticas, acumula 9 encuentros sin recibir goles y es el arquero menos batido de la competición con tan solo 17 goles en 28 duelos disputados.

Es por eso, que en premio a sus grandes presentaciones, se encuentra integrando el selecto grupo de 5 arqueros en donde 4 son de la Premier League y solo él es el único representante que no es de la máxima categoría del Reino Unido.

A parte del nombre de Lawrence Vigoroux, se encuentra el portero del Arsenal Aaron Ramsdale, el golero del Chelsea Kepa Arrizabalaga, el arquero de la revelación de la Premier, David Raya del Brentford y el excelso Bernad Leno, quien se encuentra luchando por permanecer en la mejor categoría inglesa con el Fulham.

Resta por conocer la decisión del público para elegir al mejor portero de los equipos de Londres, en donde sobresale el nombre del arquero chileno, quien ha vivido grandes momentos con el Leyton Orient.

Are you ready? We present you the #LFA23 nominees! 🏆

Our most recognised players and footballing achievements of the past year. ⚽️

Who are your winners? Tell us in the comments below#LFA23 #londonfootballawards #football #awards #footballannouncement #londonfootball pic.twitter.com/MOLYexBdDr

— London Football Awards (@TheLFAOfficial) February 3, 2023