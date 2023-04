Un jugador que emigró de Audax Italiano hacía el fútbol mexicano en busca de un salto de calidad para su carrera fue Joaquín Montecinos, delantero que ha tenido la oportunidad de participar en diversas ocasiones en la selección nacional, pero que por ahora no logra consolidarse en Xolos de Tijuana.

Luego de sufrir una complicada lesión, Montecinos no ha encontrado su lugar en el equipo que actualmente marcha en las últimas posiciones de la Liga BBVA de México.

Es por eso que el ex ‘itálico’ sufre con el presente de su equipo y sus pocos minutos en el conjunto del norte del país azteca.

En conversaciones con Mediotiempo, Joaquín Montecinos reconoció sus molestias y preocupaciones por la situación de su equipo al revelar que “me contrataron para pelear campeonatos, para jugar Liguillas y eso no ha sucedido“.

“Siento vergüenza”

“Cuando peleas el descenso es porque fracasaste en el torneo y eso me duele mucho. Tengo dos torneos y medio y no he podido pelear liguillas, me da vergüenza. La verdad siento vergüenza, por más que no haya descenso, siento como que descendí. Me gusta ganar, no me gusta estar peleando abajo y duele, estoy desilusionado, no puedo mentir. Mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final“, indicó.

Por otra lado, fue sincero al asegurar que la poca participación en Xolos de Tijuana, le ha arrastrado problemas mentales por la falta de continuidad en un conjunto complicados con las últimas posiciones de la Liga en México.

Con relación a esto señaló: “Me ha pasado de todo este torneo. Me lesioné cuando no me tenía que lesionar porque justo asumió Miguel Herrera. En un torneo tan corto como en México no puedes dar ventaja y de ahí no me he podido recuperar. Mentalmente, me ha afectado el no jugar, sobre todo después de la lesión”.

Problemas para un jugador con mucho potencias por los costados de ataque que no ha tenido la continuidad necesaria para explotar todas sus cualidades en México y que espera tener un cambio radical en su futuro ligado a Xolos de Tijuana.