Joaquín Montecinos la rompió con Audax Italiano en el Campeonato Nacional 2021 y, a comienzos de 2022, partió al fútbol mexicano tras consagrarse como uno de los mejores jugadores del fútbol nacional.

Sin embargo, uno año después de su llegada al Xolos de Tijuana, su situación dista de ser la ideal.

Escaso protagonismo, pocos minutos y nulos festejos tienen inquieto al en su momento seleccionado chileno quien, en entrevista con En Cancha, reconoció no estar contento con su presente.

“No me ha ido bien en el último tiempo, ni personalmente ni al equipo. Es difícil pasar por esto, pero estoy con muchas ganas de revertir la situación en base a trabajo. Siempre con energía positiva”, comentó de entrada Montecinos.

“Yo quería pelear campeonatos, al menos clasificar a una Liguilla, pero no lo he logrado. En ese sentido, no estoy feliz. No he logrado los objetivos que me tracé cuando vine acá, pero tengo la mentalidad puesta en mejorar mi situación porque quiero estar feliz nuevamente”, añadió el atacante.

Consultado por un balance de su nivel, el jugador del Xolos aseguró que “no estoy en un buen momento personal. Esta situación de no jugar me tiene super angustiado, al equipo en general no le ha ido bien y no he aportado al equipo”.

“Soy autocrítico, sé que hay algo que no estoy haciendo bien y espero rectificarlo pronto para ayudar al equipo. Estoy preocupado, jamás esperé una situación así cuando vine acá, pero solo queda meterle y buscar una mejoría”, complementó ‘Joaco’.

Nuevas oportunidades para Joaquín Montecinos

Respecto a si ha evaluado retornar a Chile, Joaquín Montecinos afirmó que “hoy en día estoy preocupado, quiero revertir la situación. Si de aquí a final de torneo no sumé minutos y sigo sin ser titular, voy a buscar nuevas oportunidades porque uno tiene que buscar su lugar”.

“Va de la mano de muchas cosas, pero si no veo que las cosas están bien, voy a buscar mi oportunidad, si tengo que tocar puertas lo voy a hacer. Ahora, estoy enfocado en Xolos, quiero aportar de alguna manera, porque me trajeron para ayudar al equipo, para ser figura y espero demostrarlo pronto”, recalcó el ex Audax Italiano.