La arquera chilena Christiane Endler no para de sorprender y sigue disputando al más alto nivel por largas temporada en Europa. Lamentablemente, tras el buen cometido que está realizando junto al Olympique de Lyon en Francia, vienen de caer en una duelo polémico por las semifinales de Champions femenina ante Chelsea.

Resulta que en la ida, las británicas consiguieron ganar el compromiso en suelo francés por 1 a 0 y el jueves pasado, recibieron al conjunto de la chilena en el mítico Stamford Bridge.

En Inglaterra, las cosas se modificaron y el Lyon salió a buscar el resultado y el primer gol llegó al minuto 77′ de partido con la anotación de Vanessa Gilles. Esto obligó al alargue en donde las visitante instalaron una nueva cifra en el marcador a través de Sara Dräbitz a los 110′, pero un dudoso penal para las ‘blues’ en el último minuto del alargue, desató la polémica en suelo inglés.

Resulta que la arbitra del compromiso decretó penal para Chelsea y Maren Mjelde anotó ante la resistencia de Endler y llevó el partido a los penales en donde las locales se hicieron fuertes y eliminaron al conjunto del Lyon.

Tras esto, la chilena dialogó con Chilevisión y descargó toda su molestia y frustración luego de la eliminación de su equipo de Champions, en donde no podrán revalidar su título del año 2022.

En sus declaraciones, Endler apuntó que “es difícil digerir el partido porque creo que hicimos todo lo posible por ganar. Creo que fuimos dominantes en todo el partido, quisimos jugar desde un principio, igual que en el partido de ida, y ellas todo el partido haciendo tiempo, jugando con esas cosas del fútbol”.

“Creo que no fue la árbitra la que cobró el penal, fue el VAR. Vi la imagen y no me parece penal, para nada. Se auto-pega en el tobillo, es un poco absurdo y creo que la sensación de ahora es que nos robaron el partido y que era la única forma de quitarnos del camino“, finalizó.

Ahora deberá intentar dar vuelta la página y seguir en la solida ubicación que llevan en la competición francesa en donde son acechadas por su exequipo, el PSG.