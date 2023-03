El exseleccionado chileno Mark González se ha convertido en una de las grandes figuras en los partidos de leyendas que ha protagonizado últimamente el Liverpool. Y hoy no fue la excepción.

Ya le había anotado en tres oportunidades al Manchester United, en dos encuentros en septiembre pasado, y este sábado se hizo nuevamente presente en el marcador ante un Anfield repleto.

El mundialista con La Roja en Sudáfrica 2010, que defendió profesionalmente a los ‘Reds’ en la campaña 2006-2007, anotó el 2-0 final en el choque de leyendas ante el Celtic FC escocés.

Y fue un golazo. Recibió en velocidad por la izquierda, entró al área, dejó atrás a un zaguero rival con un gran enganche y sacó un derechazo, su pierna menos hábil, al primer palo con destino a la red.

La otra diana del Liverpool ante el Celtic lo marcó el otrora volante y símbolo de la institución, Steven Gerard, de lanzamiento penal.

Recordar que el exfutbolista chileno, de 38 años, ganó un título durante su paso por el equipo de la ciudad de Los Beatles: la Community Shield.

Mark Gonzalez doubling the #LFC Legends lead in front of the Kop ⚽ pic.twitter.com/ge6ULEOhxN

Victory for #LFC Legends at Anfield 🙌

Thank you for your amazing support for the @LFCFoundation today ❤️

— Liverpool FC (@LFC) March 25, 2023