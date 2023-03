Uno de los jugadores que partió de Chile en el pasado mercado de pases para dar sus primeros pasos en el extranjero fue Alex Ibacache y su llegada a San Lorenzo de Almagro en Argentina. No obstante, no logró debutar con el ‘Cuervo’ y tras una teleserie vivida en el Nuevo Gasómetro, el ex Everton de Viña del Mar le comunicó a los trasandinos que no volvería al plantel.

De esta forma se daba por cerrada su experiencia traumática fuera del país, pero al parecer todo podría tomar un nuevo giro con el interés de un equipo de Córdoba por llevarse la velocidad y empuje que evidencia el lateral que ha sido seleccionado en algunos procesos de La Roja.

Resulta que según informaciones del otro lado de la Cordillera, Belgrano buscaría con urgencia la llegada de Ibacache, tras la fuerte lesión sufrida por el carrilero Francisco Oliver en el ‘Pirata’.

Según el medio Vía País de Argentina, el ‘Celeste’ ya mantiene conversaciones con el chileno para que aterrice en el equipo ante la emergencia que simboliza quedarse sin un jugador por las bandas y el campeonato trasandino presenta la modalidad de inscribir jugadores hasta este 21 de marzo, por lo que una posible llegada de Ibacache a Belgrano se finiquitaría durante las próximas horas.

Sin dudas que sería una gran noticia para un jugador que se encuentra anhelando dar el gran salto en su carrera y ser participe de un fútbol de mayor envergadura en Sudamérica como lo es la liga de Argentina.

Acá en Chile su panorama continúa siendo adverso, ya que en caso de mantenerse firme y de querer volver a las ordenes de Francisco Meneghini en los ‘Ruleteros’ deberá esperar hasta junio para poder ser inscrito en el segundo semestre del Campeonato Nacional.