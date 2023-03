Un jugador nacional que vive un brillante momento en Francia es Alexis Sánchez, quien se ha convertido en toda una estrella jugando para el Olympique de Marsella y así lo demuestra semana tras semana en la competitiva Ligue 1.

Con sus goles, gambetas y entrega, contagia a todo el equipo que ve en el chileno el elemento revulsivo para comandar a la victoria al plantel de Igor Tudor. No obstante, toda la fama y el reconocimiento que el tocopillano se encuentra recibiendo por estos días, viene acompañado a su vez de fuertes dardos apuntados por exjugadores y referentes de otros grandes equipos en suelo francés.

Este es el caso de un exPSG, Jerome Rothen, actual comentarista deportivo que en las últimas horas lanzó incendiarias declaraciones contra el máximo goleador de La Roja y que han dado la vuelta al mundo.

Resulta que en un programa para la cadena RMC, el ‘galo’ arremetió contra el ‘niño maravilla’ debido a que aún no asegura su continuidad en Los Focenses y su renovación con uno de los cuadros más populares de Francia aún es tema de debate en los paneles de la TV en el país europeo.

“Es un mercenario, va donde sopla el viento”

Lo cierto es que Rothen fue más allá y apuntó con todo contra el sudamericano al sentenciar que “dice que está muy apegado al club (Marsella), pero con la carrera de Alexis Sánchez creo que no tenemos que apegarnos demasiado a su lado emocional. Es un mercenario, va donde sopla el viento“.

Posteriormente, recordó unas palabras que mencionó Alexis Sánchez hace algún tiempo atrás donde destacó que no estaba de paso por el cuadro de Marsella, donde señaló: “Estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme”.

Tras esto, el ex volante francés las recordó y bombardeó a Alexis afirmando que “sus declaraciones de hace unas semanas atrás, luego de la eliminación en la Copa de Francia, no me gustaron. Presiona a los dirigentes cuando el Marsella siempre ha demostrado que es un club ambicioso desde la llegada de Longoria (presidente de Marsella)”.

Sin dudas que son fuertes comentarios para un presente del chileno que ha estado plagado de reconocimiento y buenas actuaciones y que lo apuntan a ser uno de los jugadores más influyentes de la temporada en Ligue 1, única competición que le queda al Olympique de Marsella, mientras luchan por asegurar un cupo en la próxima edición de Champions League.