Ángelo Araos vive una pesadilla en Brasil. Y es que el futbolista chileno, que hace menos de un mes arribó al Atlético Goianiense de la Serie B, sufrió una grave lesión.

Durante el duelo ante Volta Redonda por la Copa de Brasil, el nacional debió ser reemplazado por problemas físicos a los 67 minutos y, recién este jueves, se conoció su lapidario diagnóstico.

Según adelantaron desde Diario de Goias, el chileno sufrió la rotura total del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

“Según el departamento médico del Atlético Goianiense, es necesario un tratamiento quirúrgico y la recuperación dura aproximadamente nueve meses”, añadieron desde el citado medio.

De esta manera, Ángelo Araos estará lejos de las canchas durante todo lo que resta de 2023 y el cuadro de los ‘Dragones’ perderá a un jugador que empezaba a sumar protagonismo.

🇹🇹 O meio campista chileno Ángelo Araos fez sua estreia com a camisa rubro-negra no último domingo (5). Em sua primeira partida, o #DragãoDoBrasil goleou o Iporá por 7×1, no Accioly.

