El seleccionado chileno Ben Brereton las ofició de comentarista este martes en el gran triunfo del Blackburn Rovers por 2-1 sobre Leicester City, resultado que le permitió avanzar a cuartos de final en la FA Cup.

El delantero nacional no fue citado para este duelo por decisión técnica, luego de salir recientemente de una lesión.

Ante esto, el ariete de 23 años fue invitado a comentar el encuentro en la cuenta oficial del Rovers. Se refirió al gran desempeño de sus compañeros, que eliminaron a un cuadro de la Premier League en la ronda de 16.

Tyrhys Dolan (33′) y Sammie Szmodics (52′) le dieron la victoria a ‘The Rose’ en el King Power Stadium. Descontó Kelechi Iheanacho, a los 67 minutos, para el local.

El próximo oponente del Blackburn por la FA Cup se definirá por sorteo.

La serie de la ronda de ocho se disputará entre el 18 y 19 de marzo; y la final se celebrará el 3 de junio en Wembley.

🎧 Log in to your MyRovers account to listen to tonight's commentary featuring @BradDacks40 and @benbreo for 🆓!#LEIvROV 🔵⚪️ pic.twitter.com/YLnAbRK2q7

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 28, 2023