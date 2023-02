El delantero chileno Ben Brereton Díaz, casi tres meses después de su último festejo, se reencontró el miércoles con los goles en el empate de su Blackburn Rovers en la visita a West Bromwich.

El ariete nacional marcó a los 89 minutos el agónico tanto, de lanzamiento libre, que significó el 1-1 final en The Hawthorns. Una igualdad que deja a ‘The Rose’ en el octavo lugar de la tabla de la Championship League 2022-23.

‘Big Ben’ se paró ante el balón a unos 20 metros del arco, se despachó un fuerte remate que dobló la débil resistencia del portero rival Joshua Griffiths y rescató a su equipo de una nueva derrota.

Consultado por volver a inflar las redes rivales, luego de 13 partidos, el jugador de 23 años declaró que “estoy en este equipo para hacer goles y generar chances, pero los goles no habían llegado en los últimos partidos. Estoy feliz de volver a hacerme presente en el marcador“.

“Es la mejor sensación cuando anotas. Estoy muy feliz de volver a hacer un gol y quiero volver a tener una racha”, agregó el seleccionado nacional, que suma 10 tantos en la presente campaña.

Incluso, Brereton entregó algunos detalles sobre su anotación frente al Albion. “Realmente no tiro tiros libres en los entrenamientos, tenemos buenos lanzadores de faltas en el equipo, pero me apetecía pegarle”, dijo.

“Sentí que me venía bien para pegarle con la derecha, al lado del arquero. Fue genial cuando entró“, sentenció.

💬 "I’m in this team to score goals and create chances but the goals haven’t come in recent games. I’m really happy to get a goal again and I want to go on another run now."@benbreo's comments after last night's dramatic late equaliser 👇#Rovers 🔵⚪️https://t.co/UJIiMFcK5G

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 16, 2023