La prensa española llenó de elogios al entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, luego de la aplaudida remontada y el triunfo a domicilio de su escuadra 3-2 sobre el Elche por la fecha 23 de la liga española 2022-23.

Los medios, principalmente de Sevilla, apuntaron que el ‘Ingeniero’ fue clave para que los verdiblancos -que jugaron de naranjo- lograran dar vuelta el marcador en el complemento. Apuntar que Betis lo perdía 2-0 antes de los 10 minutos de juego.

El periódico El Desmarque escribió: “El triunfo es suyo (de Pellegrini). Debió soltar un rapapolvo al descanso, pues su equipo ofreció la peor imagen de la temporada en la primera mitad, pero leyó el partido a las mil maravillas y cambió el partido con los cambios. Y vaya si funcionaron. Su equipo nunca se rinde”.

En tanto, Estadio Deportivo le colocó nota 7 (de 10) a Pellegrini y apuntó que “el que la lleva la entiende. Ya lo hizo con Luiz Henrique y le salió bien darle continuidad pese a su escaso rendimiento inicial, aunque es la segunda jornada seguida en la que tiene que cambiar al descanso a su paisano Abner Vinícius”.

“A su favor, que refrescó el once (en parte, por obligación) a las puertas de un nuevo carrusel en el mes de marzo, pero, sobre todo, su mano de entrenador con los cambios, que mejoraron ostensiblemente las prestaciones ofensivas del equipo bético”, añadió.

A la hora del análisis del movido encuentro en el Estadio Martínez Valero, Pellegrini declaró que “ha sido un partido especial con decisiones arbitrales importantes para ambos equipos”.

“Yo me quedo con la reacción del equipo en la segunda parte y su convencimiento a pesar del 2-0, No creo que hayan sido errores garrafales. Yo me centraría más en el espíritu del equipo, en su reacción y en su convencimiento en las decisiones”, complementó.

El conjunto bético, que disfrutó de tres penales, fue de menos a más y mantiene el pulso en su carrera por entrar en la Liga de Campeones. Es quinto en la tabla con 40 puntos.