Alexis Sánchez solo sabe de aplausos. El impacto que el ‘Niño Maravilla’ ha causado desde su arribo al Olympique de Marsella ha sido inmediato y sobre todo, desequilibrante. Bien lo sabe Mamadou Niang, leyenda del club ‘focense’ que elogió al chileno.

En entrevista con el sitio oficial de La Ligue 1, el otrora futbolista y tricampeón con Olympique, fue consultado acerca de los jugadores de su preferencia en el Marsella durante la presente temporada.

Allí, apareció el nombre de Alexis Sánchez. Sobre el chileno, Niang opinó que “además de su experiencia y sus títulos, trajo muchas ganas. Muestra el camino a otros jugadores a través de su volumen de juego, su presión, su sacrificio”

“Es increíble lo que está haciendo a su edad (34 años). Es un ejemplo a seguir”, agregó el exdelantero senegalés, quien además, es el segundo goleador histórico del Olympique de Marsella.

Recibir ese tipo de comentarios ya no es nada nuevo para el nacido en Tocopilla. Hace unas semanas, el excrack y leyenda de Francia, Thierry Henry, señaló que “en el Arsenal, me hizo soñar. Se fue, pero siempre me gustó su juego, la forma en que presiona. Todos sabemos que es de calidad“.

Por su parte, el también campeón del mundo con el equipo ‘galo’ en 1998, Bixente Lizarazu, comentó que Alexis Sánchez “se adapta perfectamente al juego de Igor Tudor, es el más importante. Ha sido ultra eficaz y decisivo desde el comienzo de temporada. Trabaja para el equipo, es un líder en la lucha”