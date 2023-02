Arturo Vidal nuevamente volvió a ser titular con el Flamengo. El King jugó 58 minutos que fue la victoria de su equipo frente al Volta Redonda en la octava fecha del Campeonato Carioca de Brasil.

El experimentado volante nacional, que fue sustituido en la segunda mitad y permitió el ingreso de su compatriota Erick Pulgar, dejó un humilde recado en sus redes sociales tras haber sumado rodaje en la oncena inicial de Vítor Pereira.

“Jamás he sido soberbio, porque si lo fuera no estaría donde estoy. Con humildad, trabajo y esfuerzo, he llegado hasta acá. Nadie me ha regalado nada”, reza la imagen compartida por el jugador chileno en su cuenta de Instagram.

Dicha imagen hace referencia a una frase que utilizó el otrora jugador del Bayern Múnich en 2016, al ser consultado en tal año sobre un posible quiebre del camarín de La Roja durante las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

El trámite deportivo, por su parte, se resolvió con una remontada y trabajada victoria de Flamengo por un marcador de 3-1 frente a Volta Redonda, gracias a un doblete anotado por Gabigol y un solitario tanto de Pedro.