El delantero nacional Alexis Sánchez no para de recibir elogios por su notable desempeño al frente del Olympique de Marsella, con 13 goles en la temporada y presentando un liderato innato en los ‘Focenses’.

El ‘Niño Maravilla’ viene de marcar un doblete el pasado fin de semana en el triunfo a domicilio del Marsella por 2-0 sobre Clermont, acaparando todos los halagos de la prensa francesa.

Y ahora fue un programa televisivo, del canal BFMTV, quien se sumó a las loas para el tocopillano, de 34 años. El presentador Romain Canuti y los ex futbolistas Sebastien Piochelle y Fabien Laurenti se rindieron ante Alexis.

“Más allá de las estadísticas, que son destacables, es el impacto que tiene en este equipo. Se transformó en una pieza indispensable. Tiene que desplazarse en la punta del ataque, con más libertad; es un monstruo en ese aspecto”, señaló Piochelle.

“Él necesitaba jugar, porque en las últimas temporadas estuvo lesionado en sus otros clubes, pero aquí… No pensaba que iba a estar a este nivel: defiende, ataca, está en todos lados. Es impresionante”, agregó.

En tanto, Laurenti -que defendió al Marsella del 2001 al 2004- apuntó que el club que preside Pablo Longoria dio en el clavo con fichar al chileno, pese a llegar con 33 años y con un irregular paso por el Inter.

“Corrimos un riesgo, porque en el Marsella hemos tenido la experiencia de jugadores con currículum, pero que no funcionaban. Alexis Sánchez llega y responde a toda la expectativa”, dijo.

“Muchos hinchas estaban preocupados, porque tiene 34 años y venía del Inter, donde no jugaba mucho; pensaban que era parte del pasado. No voy a decir que es una gran sorpresa, porque había tenido una carrera espectacular en otros clubes, pero se supo adaptar al ambiente de Marsella. Siempre está presionando, corriendo; es un jugador top”, añadió el ex lateral derecho.

Para terminar, el mismo Laurenti indicó que el goleador histórico de La Roja es merecedor completamente de estar en el 11 ideal de la Ligue 1, dejando afuera a dos estrellas consulares.

“Al día de hoy, pongo a Mbappé, porque lleva al PSG él solo, pero a Neymar y a Lionel Messi los dejo en la casa. En cambio, en el caso de Sánchez, sin él OM no es el mismo equipo. Para mí, es uno de los delanteros estrella de la Liga”, aseveró.