Alexis Sánchez protagoniza con la casaquilla ‘70’ del Olympique de Marsella una de las mejores temporadas de su carrera, nivel que hace recordar al ‘Niño Maravilla’ que encandilaba a los hinchas del Arsenal.

El tocopillano viene de matricularse con un doblete en el triunfo a domicilio de los ‘Focenses’ por 2-0 sobre Clermont, llegando a nueve tantos en la Ligue 1 2022-23, acaparando todos los elogios de la prensa francesa.

A la lluvia de halagos para el goleador histórico de La Roja se sumaron dos campeones del mundo con la selección francesa en 1998: Thierry Henry y Bixente Lizarazu.

‘Titi’, exestrella de la Premier League y actual integrante del cuerpo técnico de la selección belga, se refirió al dulce presente del ahora ‘Mostacho Maravilla’: “Es un modelo a seguir”

“En el Arsenal, me hizo soñar. Se fue, pero siempre me gustó su juego, la forma en que presiona. Todos sabemos que es de calidad, pero en el Inter me dije a mí mismo: ‘Ha empezado a declinar’. Pero honestamente, ahora en Marsella…”, indicó en diálogo con Amazon Prime.

“Fui a verlo el día después de un partido. El hombre estaba en una cinta de correr para hacer sprints. Es un modelo a seguir, también en el campo y fuera de él. Cuando ves a un jugador así, que lo ha ganado todo, se comporta así, te sientes obligado a seguir su ejemplo”, agregó.

En tanto, ‘Liza’ también valoró el momento que atraviesa el ex Udinese, Arsenal, Manchester United, FC Barcelona e Inter de Milán, de 34 años, figura consular en el fútbol francés.

“Se adapta perfectamente al juego de Igor Tudor, es el más importante. Ha sido ultra eficaz y decisivo desde el comienzo de temporada. Trabaja para el equipo, es un líder en la lucha”, señaló el otrora lateral izquierdo en TF1.

Ahora, Alexis y el Marsella buscarán este domingo 19 de febrero seguir a la caza del líder PSG en la Ligue 1, cuando enfrente por la fecha 24 al Toulouse de Gabriel Suazo.