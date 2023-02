Remezón en la Premier League. La liga inglesa acusó al Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas.

Según explicó la competición en un comunicado, el elenco ‘ciudadano’ no proporcionó información veraz sobre diferentes temas, como el sueldo del entrenador durante cuatro años, los ingresos del club, incluidos patrocinios; además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto a Fair Play financiero y licencia, ni la de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad.

La Premier también acusa al club inglés de no haber dado la “información y documentos necesarios” para la cooperación de la investigación entre 2018 y 2023.

Las acusaciones, referidas al período entre 2009 y 2018, han sido derivadas a una comisión independiente, que se encargará ahora de investigarlas. No hay una fecha fijada para ello.

De haber sanciones, según reporta medios británicos como Bleacher Report, estas incluyen la resta de puntos –como ocurrió con la Juventus en Italia– o incluso la expulsión de la liga.

El club de Manchester ya fue investigado por la UEFA y sancionado por un período de dos años sin poder participar en competiciones europeas en 2020 por quebrantar las reglas del Fair Play financiero entre 2012 y 2016.

Sin embargo, esta sanción fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo y nunca entró en vigor.

El Manchester City, club histórico de Inglaterra, fue comprado en 2008 por el fondo de inversión de Abu Dabi, lo que supuso un espaldarazo económico espectacular para el proyecto, que ha desembocado en los últimos quince años en la conquista de seis Premier League, dos FA Cup, una final perdida de la Champions League y seis Copas de la Liga.

