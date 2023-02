Pocas veces un aficionado del Arsenal habrá celebrado con tantas ganas un gol del Tottenham como el que marcó este domingo Harry Kane. Un tanto que no solo sirvió para convertir al inglés en el máximo goleador histórico de los ‘Spurs’, sino también para batir al Manchester City (1-0) y mantener en cinco puntos la diferencia de los ‘Sky Blues’ con el líder de la Premier League.

Kane, con su gol número 267 con la camiseta del Tottenham, derrotó al City en el norte de Londres y evitó que los de Pep Guardiola aprovecharan el pinchazo del Arsenal, que este sábado cayó contra el Everton.

Una derrota que permite a los ‘Gunners’ respirar y mantener una ventaja de cinco puntos en lo más alto, con un partido menos que el City, que experimentó en su visita a Londres y salió escaldado.

Guardiola, en el primer partido tras la marcha de Joao Cancelo, probó con una defensa de tres centrales, sin carrileros, apoyada en un doble pivote formado por Rico Lewis, de 18 años, y Rodri.

El equipo, con este nuevo sistema, no funcionó. Dejó demasiado espacio entre las líneas y permitió al Tottenham correr en transiciones. Esto, unido a un error tonto de Rodri fue fatal.

Tras 14 minutos de dominio insulso del City, Rodri regaló una pelota en la medialuna del área. Hojbjerg solo tuvo que controlar unos pocos metros y cedérsela a Kane para que éste hiciera un gol histórico.

Los videomarcadores se iluminaron. “Felicidades, Harry”. Gol número 267 para él, uno más que Jimmy Greaves en lo más alto de la historia de los ‘Spurs’, y tercer jugador en la historia de la Premier en alcanzar los 200 goles en la competición, tras Alan Shearer y Wayne Rooney.

El gol era fruto de la presión del Tottenham, que fue celebrada por su afición. Cada vez que el City tenía que retrasar la bola al portero o a la defensa, el público aplaudía, consciente del buen trabajo hecho.

Guardiola, pese a que el plan hacía aguas, se resistió a cambiar. Y ni Haaland ni el resto de jugadores pudo tornar sus individualidades en puntos. Mahrez estrelló una volea en el larguero, Julián Álvarez se asomó con disparos desviados y De Bruyne, salido desde le banquillo, también lo probó.

Pero el que más cerca estuvo del segundo fue el Tottenham, que se cansó de marrar ocasiones al contraataque. Harry Kane, de haber estado un poco más certero, se podía haber ido con un ‘hat trick’.

No le hizo falta. Pese a jugar los últimos diez minutos con uno menos, por expulsión por doble amarilla de ‘Cuti’ Romero, el Tottenham, asediado, aguantó y se llevó tres puntos que para ellos son vitales en la pelea por meterse en Champions League y para el Arsenal vitales para mantener su ventaja.

Los ‘Spurs’ se quedan quintos, con 39 puntos y un partido más, a uno del Newcastle United, que es cuarto; mientras que el City continúa segundo, a cinco de distancia del Arsenal y con una renta de solo tres sobre el Manchester United.

