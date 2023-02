Gabriel Suazo llegó hace pocos días a su nuevo equipo, el Toulouse de Francia y ya ha visto acción en 3 duelos, en dos ha ingresado desde la banca y en uno, tuvo la posibilidad de comenzar como titular.

Lamentablemente para su equipo, el último enfrentamiento no fue como lo esperaron, ya que cayeron ante el PSG, en un duelo donde comenzaron ganando, pero Hakimi y Lionel Messi, impidieron la derrota del millonario equipo en el Parque de los Príncipes.

En aquél encuentro, el lateral chileno ingresó en el minuto 71′, pero poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo ante el cuadro de la capital francesa.

Sin embargo, Suazo habló con ESPN tras la derrota y solo tuvo palabras para la figura del astro trasandino, quien convirtió el gol de la victoria para el PSG ante el Toulouse.

En sus declaraciones, Gabriel expresó: “Por algo es el mejor jugador del mundo y tiene esas características. Lamentablemente, por un gol suyo no nos pudimos llevar el empate. Creamos varias situaciones para poder, al menos, llevarnos un empate“.

“Simplemente son cosas lindas que te entrega el fútbol. Hay que aprovecharlas, disfrutarlas. Obviamente dentro de la cancha uno siempre quiere ser más importante, mejor y que gane el equipo de uno, pero tener a Leo en frente siempre es un placer y un orgullo poder jugar contra él“, sentenció.

Posteriormente, señaló que nunca había enfrentando al campeón del mundo, y eso lo llenaba de motivación para el duelo. Así lo destacó al mencionar que “es la primera vez. La vez que me tocó enfrentar a Argentina (en Calama por las últimas eliminatorias), Leo no jugó. Así que esta fue la primera vez que me tocó enfrentarlo”.

“Para mí es un placer poder jugar contra el mejor jugador del mundo. Siempre ha sido un sueño, uno siempre lo ha visto por televisión y hoy me toca enfrentarlo“, indicó.

Ahora, para el Toulouse no queda más que dar vuelta la página y comenzar a sumar para intentar clasificar a alguna copa internacional en el Viejo Continente. En la siguiente fecha enfrentarán al Rennes, el domingo 12 de febrero a las 9:00 horas por la Ligue 1.