El entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, considera que el Barcelona, su rival de este miércoles en el ‘Benito Villamarín’, es “el equipo puntero del campeonato, el que ganó la Supercopa y el que más se ha reforzado este año y así lo demuestran las cifras por la cantidad de puntos que lleva”, y concluyó que “más difícil, imposible“.

Pellegrini ensalzó en rueda de prensa el juego del cuadro blaugrana, con el que el Betis jugará el partido aplazado por la disputa de la Supercopa de España en Riad, donde los culés se impusieron en la tanda de penales de una semifinal que acabó con empate a dos.

“Puede jugar mejor o peor. No siempre se puede marcar en LaLiga una diferencia de más dos o tres goles, aunque eso no quiere decir que el nivel de juego sea bajo, no sería la realidad del fútbol. Es puntero, le han hecho seis goles en 18 partidos, ganó la Supercopa“, destacó el ‘Ingeniero’ de su rival.

No obstante, Pellegrini precisó que “el partido de la Supercopa fue un empate a dos durante 120 minutos en los que la figura del Barcelona fue (Marc André) Ter Stegen” y mantuvo que, si pueden “repetir ese partido”, y “convertir los goles” que tuvo su equipo, “estaría muy contento“.

“Contra el Barcelona siempre la posesión de balón va a ser compartida porque ellos también tienen muy buenos jugadores y juega a tener mucha posesión. Lo importante es ver cuánto daño se hace en cada una de las áreas”, explicó el chileno, para quien “al final son los rendimientos individuales de los jugadores los que deciden los partidos”.

Alabó igualmente a Xavi Hernández, entrenador del Barça, de quien dijo que le parece “un técnico que a través de su trayectoria trata de imponer su fútbol, conoce al Barcelona de toda la vida de pies a cabeza, ha tomado un equipo con muchos jugadores nuevos y le ha dado su impronta como futbolista”.

“Los resultados están a la vista. Está puntero, ganó la Supercopa, está en la semifinal de la Copa del Rey, más no se le puede pedir a Xavi”, consideró el entrenador verdiblanco, quien sobre las opciones azulgranas de ganar la Liga señaló que “quedan 57 puntos, una vuelta completa, y nunca se puede descartar al Real Madrid“.

Aseveró que de lo que sí está “seguro es de que entre ellos dos va a salir el campeón” porque “son dos equipos muy parejos” y, “mientras las posibilidades matemáticas existan, nadie puede sentirse campeón”.

Preguntado por la relevancia de ganar para firmar la mejor primera vuelta de la historia del Betis, mantuvo que “las estadísticas son muy importantes” y que los 31 puntos que suma ahora el Betis le “permiten estar en posiciones europeas, que es una muy buena primera vuelta”.

“Si sumáramos tres más tendríamos 34, en posición de Champions y sería mejor. El año pasado hicimos 33 puntos y siempre queremos mejorar. Ojalá lo logremos y es lo que vamos a salir a buscar desde el primer minuto, los puntos en casa con un rival complicado” con el que intentarán hacer su fútbol “y sumar tres puntos más”.