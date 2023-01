El mediocampista chileno Marcelino Núñez fue la figura este viernes en la goleada del Norwich City Sub 21 por 5-2 sobre su similar del Leeds United, en cruce por la Premier League 2.

El formado en Universidad Católica, de 22 años, dejó por un momento el equipo estelar para jugar con la división juvenil y lo hizo de gran forma, marcando un doblete.

Núñez, que jugó con la casaquilla número 10, abrió la cuenta a los 20 minutos, empalmando en plena área y de primera un buen centro desde el sector izquierdo.

Ya entrado el compromiso, a los 74’, el oriundo de Recoleta colocó el 5-0 parcial con un potente zurdazo cruzado que dejó sin opción al golero de los ‘Whites’. Golazo.

Two each for Kamara and Núñez today 🤝#NCFC pic.twitter.com/cZrxvrCKB2

— Norwich City Academy (@NorwichCityAcad) January 27, 2023