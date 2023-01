Alexis Sánchez se encuentra viviendo una un buen presente en su etapa como jugador del Olympique de Marsella. Desde que llegó al elenco Focense, el tocopillano se ha adueñado del ataque de los franceses y ha sido protagonista de muy buenos partidos en la Ligue 1 como en los duelos de Champions League donde lamentablemente fueron eliminados.

Sin embargo, la calidad del chileno se mantiene intacta y cada vez que tiene la posibilidad, lo demuestra de cara al arco rival y/o eludiendo a contrincantes en los duelos del Marsella.

No obstante, uno de los mejores goles que ha marcado el máximo goleador de La Roja en tierras francesas, lo decretó al equipo de otro chileno, el Mónaco deGuillermo Maripán, cuando el ‘niño maravilla’ convirtió un golazo de tiro libre en la victoria por 3 a 2 al elenco del principado.

De esta forma, integra el grupo de 5 donde también se encuentran los tantos de buena factura marcados por Kevin Gameiro (Racing de Estrasburgo), Terem Moffi (Lorient), Aleksandr Golovin (Mónaco) y Rayan Cherki (Lyon).

Ahora queda para los hinchas de la Ligue 1, escoger el mejor gol del campeonato en el primer semestre de competencia, en donde lidera el PSG y los Olímpicos se instalan en la tercera posición de la Primera División de Francia.

Sin duda, una nueva área en la que destaca el chileno, luego de ser uno de los jugadores más rutilantes que tiene Igor Tudor en el elenco de Marsella. Eso sí, según las últimas informaciones que llegan desde esas tierras, Los Focenses buscan a otro delantero para que acompañe la función del solitario Alexis en el bloque ofensivo.

L'élection du #ButDuMois fait son retour ⚽️🔥

✓ @kevingameiro9 (@RCSA)

✓ @7erem_ (@FCLorient)

✓ Aleksandr Golovin (@AS_Monaco)

✓ @Alexis_Sanchez (@OM_Officiel)

✓ @rayan_cherki (@OL)

Votez pour le plus beau but des mois de novembre et de décembre 👉 https://t.co/G8Qg9QNvHy pic.twitter.com/3dfOPWxjLS

— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 4, 2023