Real Betis, club que dirige Manuel Pellegrini y en el que milita el arquero Claudio Bravo, conoció este viernes a su rival para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, certamen donde llega como campeón defensor.

El sorteo reveló que el estreno verdiblanco en la competición será frente al Ibiza Islas Pitiusas, club de la cuarta división del fútbol de España.

Este partido de la ronda de 32 es de eliminación directa y con partido único, a disputarse en ibiza, entre el 3 y el 5 de enero de 2023.

Otro chileno que verá acción en la Copa del Rey es el defensor Enzo Roco, jugador del Elche CF.

El club ilicitano se medirá por el boleto a los octavos de final con Ceuta, elenco de la tercera división.

En lo que respecta a los clubes más populares de España, el Real Madrid se verá las caras en los 16avos de final con el Cacereño (cuarta división) y el FC Barcelona chocará ante Intercity (tercera categoría).

Los cruces de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Ibiza vs. Real Betis

Cacereño vs. Real Madrid

Intercity vs. FC Barcelona

La Nucía vs. Valencia

Logroñés vs. Real Sociedad

Eldense vs. Athletic de Bilbao

Pontevedra vs. Mallorca

Gimnàstic vs. Osasuna

Linares vs. Sevilla

Ceuta vs. Elche

Alavés vs. Valladolid

Levante vs. Getafe

Oviedo vs. Atlético de Madrid

Cartagena vs. Villarreal

Sporting Gijón vs. Rayo Vallecano

Espanyol vs. Celta de Vigo