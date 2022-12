Christiane Endler, portera de La Roja y el Olympique de Lyon francés, fue nombrada por segundo año consecutivo como la mejor arquera del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

La capitana del combinado nacional, al igual que en 2021, fue elegida como la guardametas de mejor rendimiento a nivel internacional superando ampliamente en puntaje a sus contendoras.

Para la IFFHS, Endler sumó 105 unidades en su ranking de medición, siendo escoltada por la inglesa Mary Earps, del Manchester United (50 puntos); y la alemana Marle Frohms, de Wolfsburgo (25 puntos).

“La segunda vez para ‘Tiane’. Ganó en junio un nuevo título de la UEFA Champions League con el Lyon y obtuvo la mayor cantidad de puntos en el ranking”, destacó la Federación sobre la chilena.

De esta manera, Christiane Endler se consolida como la mejor portera a nivel global en un año donde también fue galardonada con el Guante de Oro de la Liga de Campeones.

Vale señalar que el Lyon es segundo en su grupo en la presente Champions League, con dos fechas aun por disputarse. Mientras, en la División 1 de Francia, son líderes con 28 unidades.

IFFHS AWARDS 2022-CHRISTIANE ENDLER, WOMEN'S WORLD BEST GOALKEEPER

THE SECOND FOR CHRISTIANE ENDLER

For more information, visit the website:https://t.co/mu2oklEK8e#iffhs_news #awards #history #statistics #world_cup #winners #players #national #international #top #best #iffhs pic.twitter.com/Dcxqt1gDRJ

— IFFHS (@iffhs_media) December 8, 2022