Los Golden State Warriors asaltaron este domingo el Toyota Center de Houston hundiendo en una auténtica pesadilla a los Rockets a los que vencieron 89-103 -en el séptimo partido de su llave- en los playoffs de NBA impulsados por un desatado Buddy Hield, que completó 33 puntos para firmar el partido más épico de su carrera.

Stephen Curry terminó con 22 puntos y 10 rebotes y 7 asistencias tras cerrar el primer tiempo con solo 3 puntos Jimmy Butler aportó 20 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, mientras que Draymond Green terminó con 16 puntos.

En unos jóvenes e inexpertos Rockets que dejaron una imagen para el olvido, solo se salvó Amen Thompson, autor de 24 puntos y 9 rebotes, que jugó lesionado desde el tercer cuarto por una mala caída.

Alperen Sengun terminó con 21 puntos y 14 rebotes, pero con un 9 de 23 en tiros de campo, la mayoría en la pintura. Fred VanVleet, que se había erigido en líder de Houston en la serie, se quedó con 17.

De esta forma, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors, verdugo de los Rockets, disputarán el primer partido de la serie de las semifinales del Oeste el martes, desde las 21:30 horas de Chile, en Minneapolis.

El equipo local, liderado por Anthony Edwards, llegará al cruce tras deshacerse por 4-1 de Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Dončić.

