Los Denver Nuggets arrollaron este sábado a los Los Angeles Clippers en el séptimo partido, con un contundente 120-101, y sellaron su pase a las semifinales del Oeste, donde les esperan desde hace una semana los temidos Oklahoma City Thunder.

En el Ball Arena de Denver, la resistencia de los Clippers se deshizo como un terrón de azúcar a partir del segundo cuarto.

Fue clave un devastador parcial de 17-0 en el tercer cuarto, con el que los Nuggets se pusieron con un +25 (75-50), un golpe que noqueó a los Clippers. El dominio de los Nuggets borró la épica que suele envolver a los séptimos partidos de playoffs.

Aaron Gordon anotó 22 puntos para los Nuggets y Christian Braun 21. Nikola Jokic firmó un doble-doble con 16 puntos y 10 rebotes, además de 8 asistencias. Russell Westbrook y Jamal Murray también anotaron 16 cada uno. Michael Porter Jr. hizo 15.

Para los Clippers, un Kawhi Leonard en plena forma terminó con 22 puntos, pero nadie le acompañó. James Harden repartió 13 asistencias, pero solo anotó 7 puntos.

Nuggets y Clippers se citaron para el séptimo partido de la serie en el Ball Arena de Denver, el mismo escenario en el que arrancó la eliminatoria hace exactamente dos semanas.

La serie entre Thunder y Nuggets arrancará de aquí 48 horas, este próximo lunes, en Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander contra Nikola Jokic, los dos aspirantes al MVP de la campaña.

