Los Oklahoma City Thunder se pasearon este lunes ante los Chicago Bulls demostrando que parecieran no tienen rival en la NBA, Boston Celtics hurgaron en la herida de unos Memphis Grizzlies en crisis y Los Angeles Lakers superaron a los Houston Rockets, un rival de peso que hace soñar a los oro y púrpura.

THUNDER 145 – BULLS 117

Décima victoria seguida de los Thunder (63-12), el mejor equipo de la temporada regular. No hubo color en el Paycom Center, en el que los Thunder llegaron a ir con un +43 en el tercer cuarto, antes de que los Bulls (33-42) maquillasen el resultado.

Isaiah Joe fue el máximo anotador de los Thunder con 31 puntos, mientras que Shai Gilgeous-Alexander anotó 27 puntos y repartió 12 asistencias.

Los Bulls ocupan la décima plaza del Este, la última de ‘play-in’, que les obligaría a ganar dos eliminatorias a domicilio para clasificar para los Playoffs.

GRIZZLIES 103 – CELTICS 117

Unos Grizzlies (44-31) en crisis deportiva e institucional dieron a Tuomas Iisalo su segunda derrota en el banquillo de Memphis ante unos intratables Boston Celtics (56-19), que han ganado nueve partidos seguidos, 14 de sus últimos 15 y también sus últimos ocho a domicilio.

El dominicano Al Horford jugó su mejor partido esta temporada con 26 puntos y nueve rebotes. Jayson Tatum firmó un doble-doble (25 puntos y 14 rebotes) y Derrick White rozó el triple-doble (14 puntos, ocho rebotes y 10 asistencias).

Para los Grizzlies, Ja Morant anotó 26 puntos y Jaren Jackson Jr. anotó 20 puntos y atrapó 15 rebotes.

Los Celtics son segundos en el Este por detrás de los Cleveland Cavaliers, a los que tienen muy difícil alcanzar pese a las dudas que los de Ohio están sembrando estas últimas semanas.

Los Grizzlies, por su parte, son los quintos en el Oeste, aunque su billete directo a los Playoffs peligra acechados por los Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves y Los Angeles Clippers. A los cuatro equipos les separa una victoria.

HORFORD GOES OFF FOR SEASON-HIGH 26, @celtics WIN 9 STRAIGHT 📈🙌 pic.twitter.com/bKuGOX76T6 — NBA (@NBA) April 1, 2025

LAKERS 104 – ROCKETS 98

Un tapón de LeBron James a Alperen Sengun con 102-98 a falta de ocho segundos dio el triunfo a unos Lakers (46-29) que dominaron el segundo tiempo de un cruce muy exigente.

Los Rockets (49-27) son segundos en el Oeste, con tres victorias más que los Lakers, que son cuartos.

Luka Doncic, Dorian Finney-Smith y Gabe Vincent anotaron 20 puntos cada uno para los Lakers. El esloveno también atrapó seis rebotes y repartió nueve asistencias. James terminó con 16 puntos y 8 rebotes.

LEBRON WITH THE INCREDIBLE BLOCK TO HELP SEAL THE WIN ‼️ pic.twitter.com/jUogxghSXR — NBA (@NBA) April 1, 2025

MAVERICKS 109 – NETS 113

Partido con 19 alternancias en el marcador en el American Airlines Center de Dallas.

Pese a ponerse por delante una decena de veces, la ventaja de los Nets (25-51) nunca fue mayor a cuatri puntos.

Klay Thompson tuvo la victoria en sus manos con un triple a siete segundos con 109-111 en el marcador. El rebote cayó en manos de Spencer Dinwiddie, que también falló el triple.

Los Mavericks (37-39) dejaron escapar una oportunidad de oro para afianzar la novena plaza del Oeste, a la que han escalado tras el regreso al equipo de Anthony Davis, hoy con solo 12 puntos.

PACERS 111 – KINGS 109

Los Pacers (44-31) remontaron 16 puntos en contra en el tercer cuarto para consolidarse en la cuarta plaza del Este.

Aaron Nesmith anotó 31 puntos para Indiana, mientras que Tyrese Haliburton firmó un doble-doble (18 puntos y 11 asistencias).

Los Kings pugnan con los Mavericks por la novena plaza del Oeste, que da ventaja de campo en la primera eliminatoria de ‘play-in’.

MAGIC 87 – CLIPPERS 96

Kawhi Leonard y Norman Powell anotaron 21 puntos cada uno. Ivica Zubac 18 puntos y 20 rebotes, mientras que James Harden terminó con 20 puntos y siete robos.

La victoria sirvió a los Clippers (43-32), en la octava plaza del Oeste, ponerse a una sola victoria de los Grizzlies para tratar de evitar el incómodo ‘play-in’.

Paolo Banchero anotó 26 puntos y Franz Wagner 21 para unos Magic (36-40) también octavos, aunque en su caso prácticamente resignados a jugar el ‘play-in’ del Este.