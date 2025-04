Kevin Durant se torció fuertemente el tobillo, los Phoenix Suns fueron vapuleados por los Houston Rockets y los Golden State Warriors arrasaron en San Antonio, pero nada pudo eclipsar este domingo la imagen de la jornada en la NBA: una pelea en el Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons que acabó con siete expulsados.

Con 8.36 en el segundo cuarto, Naz Reid recibió una falta de Ron Holland y los dos jugadores se encararon. A partir de ahí se unieron a la bronca numerosos integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico de ambos equipos y la pelea que terminó en la primera fila del público a pie de cancha.

Los árbitros decretaron siete expulsiones en total: tres por los Wolves y cuatro por los Pistons.

En Minnesota, además del mencionado Reid, fueron expulsados Donte DiVincenzo y el argentino Pablo Prigioni, exjugador y ahora técnico asistente. En Detroit se fueron a la calle su entrenador J. B. Bickerstaff y los jugadores Holland, Isaiah Stewart y Marcus Sasser.

Rudy Gobert (19 puntos y 25 rebotes), Julius Randle (26 puntos y 8 rebotes) y Anthony Edwards (25 puntos y 6 rebotes) encabezaron a los Wolves (43-32). Malik Beasley (27 puntos con 6 triples) fue el mejor de unos Pistons (42-33) sin Cade Cunningham.

A wild brawl broke out in the Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves game, leading to seven total being ejected from the contest. 😲

Naz Reid, Donte DiVincenzo and Isaiah Stewart were some of the players kicked out, with Pistons head coach JB Bickerstaff also getting tossed. pic.twitter.com/woNyzDqDOv

— Key To The City 🔑 (@K3yToTheCity) March 31, 2025