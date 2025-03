Los Golden State Warriors sacaron este martes adelante su partido ante los Milwaukee Bucks, mientras que los Cleveland Cavaliers, que venían de perder ante los Orlando Magic, también sucumbieron ante Los Angeles Clippers y están ahora empatados con los Oklahoma City Thunder en la NBA.

WARRIORS 104 – BUCKS 93

Brilla el sol en la Bahía de San Francisco desde que aterrizó Jimmy Butler, tanto que con la exestrella de los Heat acumulan un espectacular 15-3.

Tampoco importó esta noche que Stephen Curry no saltara a la cancha porque los Warriors (40-29) se llevaron el triunfo con Butler rozando el triple-doble (24 puntos, ocho rebotes y 10 asistencias) y se recuperaron así de la fea derrota del lunes ante los Nuggets.

Giannis Antetokounmpo (20 puntos con cinco de 16 en tiros, nueve rebotes y siete asistencias) no pudo evitar la derrota de unos Bucks (38-30) desastrosos en el desenlace, ya que no anotaron ni un solo punto en los últimos cuatro minutos.

JIMMY, GOLDEN STATE WIN 8 OF 9 🔥 24 PTS | 8 REB | 10 AST The @warriors are 15-2 with Butler III on the court! pic.twitter.com/3AYXd0WL0s — NBA (@NBA) March 19, 2025

CLIPPERS 132 – CAVALIERS 119

En la histórica y asombrosa temporada de los Cavaliers no es muy habitual verles perder dos partidos seguidos. De hecho, solo había pasado en esta campaña en dos ocasiones.

Esta vez, Cleveland no se pudo recuperar de su derrota ante Orlando (que frenó su racha de 16 victorias seguidas) y cayó ante unos Clippers (39-30) muy meritorios y encabezados por Kawhi Leonard (33 puntos y siete rebotes).

Max Strus (24 puntos) fue el máximo anotador de los visitantes. No estuvieron especialmente finos ni Donovan Mitchell (18 puntos y 11 asistencias) ni Darius Garland (17 puntos y ocho asistencias).

Esta derrota deja a los Cavaliers con 56-12 al frente del Este, pero ya empatados con los Thunder, que son líderes del Oeste también con 56-12.

Cabe mencionar que el equipo que tenga el mejor récord de la NBA al terminar la temporada regular tendrá garantizado el factor cancha durante todo los Playoffs.

CLIPPERS MAKE IT 4 IN A ROW 🙌 Kawhi: 33 PTS (12-19 FGM), 5 3PM, 7 REB, 4 STL

Zubac: 28 PTS (13-18 FGM), 20 REB 28 points on his 28th birthday for Ivica Zubac 🥳🎉 pic.twitter.com/B8OF8TPswa — NBA (@NBA) March 19, 2025

CELTICS 104 – NETS 96

Sin Jayson Tatum y Jaylen Brown, los Celtics evitaron una sorpresa de unos Nets que llegaron con opciones al desenlace. Boston (50-19) lleva tres triunfos seguidos y ocho en sus últimos nueve partidos.

El novato Baylor Scheierman brilló en los de Joe Mazzulla con 20 puntos (máxima anotación en su carrera) en 16 minutos como suplente, con un espléndido siete de ocho en tiros de campo incluyendo un fabuloso seis de siete en triples.

Por los visitantes destacaron D’Angelo Russell (18 puntos y 7 asistencias) y Ziaire Williams (15 puntos), dentro de un grupo de cinco jugadores en dobles dígitos de anotación.

CELTICS GET 50th WIN OF THE SEASON ☘️ Porziņģis: 25 pts , 13 reb, 3 blk

Scheierman: 20 pts (career high), 6 3pm, 2 stl Boston's 4th-straight season of 50+ wins! pic.twitter.com/RHpCbpmEdV — NBA (@NBA) March 19, 2025

HORNETS 102 – HAWKS 134

Dyson Daniels, un portento defensivo que está causando sensación en la NBA, fue el protagonista del triunfo de sus Hawks ya que con sus tres robos de esta noche alcanzó los 194 en esta temporada, algo que no había logrado ningún otro jugador en la liga en los últimos 15 años.

Daniels, que además consiguió esta noche 22 puntos, siete rebotes y siete asistencias, superó así al español Ricky Rubio (191 robos en 2013-2014) y ya tiene el punto de mira puesto en Chris Paul (216 robos en 2008-2009).

Trae Young (31 puntos y 8 asistencias) fue el máximo anotador de Atlanta (33-36). Seth Curry y DaQuan Jeffries (19 puntos cada uno) encabezaron a unos Hornets (17-51) que ya solo piensan en el Draft.