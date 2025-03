Los Angeles Lakers, con 21 puntos y 14 rebotes del esloveno Luka Doncic, arrollaron este lunes a los San Antonio Spurs; los Houston Rockets remontaron 25 puntos de desventaja para ganar a los Philadelphia 76ers; y los Denver Nuggets cortaron el vuelo de los Golden State Warriors a domicilio pese a la baja del serbio Nikola Jokic en la jornada NBA de este lunes.

LAKERS 125 – SPURS 109

Los Lakers sellaron su segunda victoria consecutiva en casa tras su complicada gira lejos de Los Angeles y doblegaron a los Spurs, sin el francés Victor Wembanyama, con 21 puntos, nueve rebotes y 14 asistencias de Luka Doncic, pese a su cinco de veinte en tiros de campo y uno de siete desde el arco.

Sin LeBron James, que estuvo apoyando a sus compañeros en el banquillo pendiente de su recuperación de un problema en la ingle, Austin Reaves fue el máximo anotador de los Lakers con 30 puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Los angelinos son cuartos en el Oeste (42-25) y presionan a los Denver Nuggets por la tercera posición.

Austin Reaves led the way for the Lakers in their 2nd win in 2 days! 🏀 30 PTS

🏀 7 REB

🏀 6 AST

🏀 2 STL

🏀 5 3PM pic.twitter.com/HJsMlfTb5e — NBA (@NBA) March 18, 2025

KNICKS 116 – HEAT 95

Los New York Knicks regresaron al Madison Square Garden tras su gira de cinco partidos por el Oeste e impusieron su ley (116-95) ante unos Miami Heat en caída libre, que perdieron su octavo encuentro consecutivo.

Mikal Bridges metió 28 puntos (15 en el tercer período) y el dominicano Karl Anthony Towns aportó 23 para los Knicks, en los que Josh Hart consiguió un triple doble de 12 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias.

Los Heat, novenos en el Este (29-39) siguen sin poder levantar la cabeza en una temporada marcada por las dificultades: perdieron quince de los 19 partidos disputados tras la polémica salida de Jimmy Butler con destino Golden State Warriors.

ROCKETS 144 – 76ERS 137

Los Rockets remontaron 25 puntos de desventaja en el tercer período y triunfaron en la prórroga para hundir a los 76ers, a los que no les bastaron los 46 puntos y 13 rebotes de Quentin Grimes.

Los 76ers siguen sin levantar la cabeza en un día en el que anunciaron que Paul George se perderá lo que queda de la temporada por un problema de abductores y rodilla.

Los Rockets estuvieron liderados por 30 puntos y 13 rebotes de Jalen Green y por 30 puntos de Jabari Smith saliendo del banquillo.

Jalen Green & Jabari Smith Jr. were DYNAMIC in the Rockets' 25-PT comeback victory! Green: 30 PTS | 13 AST (career-high) | 7 REB | 2 STL | 5 3PM

Smith: 30 PTS | 8 REB | 2 STL | 5 3PM Houston has won 7 in a row 🚀🚀 pic.twitter.com/D3ZS904WwH — NBA (@NBA) March 18, 2025

SUNS 129 – RAPTORS 89

Con 27 puntos de Devin Booker, los Suns se reactivaron con un sólido triunfo en casa contra los modestos Toronto Raptors y se aferraron a sus opciones de alcanzar el ‘play-in’.

El equipo de Mike Budenholzer es undécimo con un un balance de 32-37 por el 33-36 de los Dallas Mavericks, que ocupan la última plaza que da acceso al ‘play-in’.

WARRIORS 105 – NUGGETS 114

Los Nuggets salieron ganadores del Chase Center pese a afrontar a los Warriors, en gran estado de forma, sin Jokin ni Jamal Murray.

Aaron Gordon dio un paso al frente con 38 puntos y Russell Westbrook logró un triple doble de 12 puntos, 11 rebotes y 16 asistencias para Denver.

Los Warriors cayeron tras sumar catorce victorias y una derrota con Jimmy Butler en pista, tras su incorporación del pasado 6 de febrero.

Aaron Gordon STEPPED UP for the Nuggets in the big victory! 😤 38 PTS

😤 6 REB

😤 4 3PM That's his highest point total as a member of the @nuggets! pic.twitter.com/2AQKG0k0AV — NBA (@NBA) March 18, 2025

JAZZ 97 – BULLS 111

Con 26 puntos de Coby White, los Bulls ganaron su quinto partido en los últimos seis, esta vez en el campo de los Utah Jazz, y alcanzaron a los Heat en la novena plaza del Este.

Noveno y décimo de cada conferencia se medirán en el ‘play-in’, con el equipo con mejor posición como local.

WOLVES 130 – PACERS 132

Obi Toppin firmó una noche de ensueño con 34 puntos y el triple decisivo en la prórroga para dar la victoria a los Indiana Pacers en el campo de los Minnesota Timberwolves. Toppin, ex de los Knicks, conectó siete triples.

En los Wolves, Anthony Edwards metió 38 puntos pese a atragantarse con el triple (uno de 11). Naz Reid aportó 21 puntos y Donte DiVincenzo 19.