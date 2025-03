Los Denver Nuggets se estrellaron este sábado ante los Washington Wizards, con Jordan Poole clavando un lejanísimo triple ganador a falta de 1.8 segundos, mientras que Shai-Gilgeous Alexander deslumbró una noche más con 48 puntos para los Oklahoma City Thunder ante los Detroit Pistons en la NBA.

Con un 17 de 26 en tiros de campo (cuatro de seis en triples) y un perfecto 10 de 10 desde la línea de personal, Shai castigó a los Pistons con 48 puntos sumando una velada más para su catálogo de MVP. El base aportó también seis asistencias y estuvo respaldado en los Thunder (55-12) por Cason Wallace (20 puntos).

Cade Cunningham rozó el triple-doble (11 puntos, siete rebotes y nueve asistencias) pero sin puntería (cinco de 18) y acabó expulsado en el tercer cuarto por protestar a los árbitros. Dennis Schroder fue el más productivo de los Pistons (37-31) con 17 puntos y 11 asistencias.

SGA GOES OFF FOR 48 IN DETROIT ‼️

👀 NBA-leading 12th game of 40+ PTS

📊 61st-straight game of 20+ PTS

📈 OKC wins 9 of 10 and improves to 23-1 vs. the Eastern Conference pic.twitter.com/QmlYiG3sm1

