Los Houston Rockets derrotaron 111-104 a los Phoenix Suns, en un partido de NBA marcado por la violenta pelea entre los jugadores Steven Adams y Mason Plumlee.

Durante el segundo cuarto, durante una disputa de balón, un codo alto de Plumlee al rostro de Adams desató un entrevero que fue subiendo de tono.

De acuerdo a las imágenes, tanto el pívot de los Suns como el de los Rockets comenzaron a empujarse hasta llegar a los manotazos.

En ese momento, tras una especie de llave de lucha libre, ambos jugadores cayeron al parqué y continuaron su pelea.

Los planteles, entrenadores y personal de seguridad debieron intervenir para separar la gresca entre los deportistas.

Poco después, se vio a Plumlee con sangre y un notorio corte en la frente producto de la pelea.

Vale mencionar que ambos jugadores fueron expulsados por “conducta violenta” y se perdieron más de la mitad del duelo de NBA.

STEVEN ADAMS AND MASON PLUMLEE SCUFFLE 😳

Both players got ejected after altercation. pic.twitter.com/dgji2IBhOo

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 13, 2025