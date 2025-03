Los Oklahoma City Thunder sellaron este miércoles su billete para los playoffs con su triunfo en el TD Garden de Boston contra los Celtics, en una jornada de la NBA en la que Mikal Bridges dio el triunfo a los New York Knicks en Portland con un triple sobre la bocina en la prórroga.

Los Thunder se regalaron la clasificación matemática a la postemporada con una gran victoria en Boston al ritmo de Shai Gilgeous Alexander, protagonista con 34 puntos.

OKC acabó con siete jugadores por encima de los diez puntos, mientras que Celtics cortó su racha de cinco victorias consecutivas pese a los 33 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias de Jayson Tatum.

Derrick White brilló con 22 puntos y seis triples y el dominicano Al Horford realizó una actuación encomiable con 18 puntos, diez rebotes y seis asistencias en 34 minutos.

It's his 60th consecutive 20+ PT game 🤯 pic.twitter.com/dg6cHxNAqx

Los Grizzlies sumaron su cuarta victoria consecutiva al ganar a los Jazz, impulsados por 30 puntos (siete de nueve en triples) de Luke Kennard saliendo del banquillo y por 28 de Ja Morant.

Memphis, en el que el español Santi Aldama estuvo de baja por lesión de pantorrilla, ocupan la segunda plaza en el Oeste, empatados con los Denver Nuggets, detrás de los Thunder.

Los Wolves no dejan de pisar el acelerador y lograron una victoria de mérito en el campo de los Nuggets, la sexta seguida. Anthony Edwards firmó 29 puntos y Julius Randle aportó 25.

A los Nuggets no les bastaron los 34 puntos y ocho rebotes del serbio Nikola Jokic ni los 19 de Russell Westbrook. Jamal Murray no pasó de los doce puntos, con cuatro de 15 en tiros.

Los Wolves son séptimos en el Oeste y presionan a los Golden State Warriors por la sexta plaza, que da acceso directo a los Playoffs de la NBA.

Ant & Randle showed out in primetime for the Wolves 😤🐜

Ant: 29 PTS | 6 AST | 4 REB | 5 3PM

Randle: 25 PTS | 4 REB | 2 STL

Minnesota goes wire-to-wire to win their 6th in a row! pic.twitter.com/ISzU7Ik28e

— NBA (@NBA) March 13, 2025