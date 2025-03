El básquetbol estadounidense está de luto. Oliver Miller, exjugador de los Suns, los Pistons, los Raptors, los Mavericks, los Kings y los Timberwolves, falleció a los 54 años producto de un cáncer.

El apodado ‘Big O’ se convirtió en el jugador más gordo en jugar en la prestigiosa NBA. Arrancó su camino como profesional pesando 127 kilos, pero alcanzó a competir con 170.

El pívot de 2.06 metros llegó a alcanzar las finales de la máxima liga de baloncesto en su año de ‘rookie’ con los Suns, en 1992, donde se topó con los imparables Chicago Bulls de Michael Jordan.

Pese a su peso, el oriundo de Fort Worth, Texas, destacó en la cancha gracias a su buena lectura de juego. Disputó 493 partidos en la NBA con promedios de 7,4 puntos, 5,9 rebotes, 2,2 asistencias y 1,5 tapones.

Apuntar que el pívot formó parte del primer equipo de los Raptors, que se estrenó en la NBA en 1995. También pasó por otros países como Grecia, Polonia, Puerto Rico y China, para luego regresar a la NBA en 2003 de la mano de los Timberwolves. Se retiró en 2010.

La muerte de ‘Big O’ se produce un día después de que la ex estrella de la NBA Junior Bridgeman falleciera repentinamente después de sufrir una emergencia médica en un almuerzo en el centro de Louisville, Kentucky. Tenía 71 años.

The Toronto Raptors are saddened to learn of the passing of Oliver Miller, who spent three seasons with our organization. He holds a special place in our history as a member of our inaugural team in 1995, and we are so grateful for all his contributions. We send our deepest… pic.twitter.com/h6lUpoA6Uh

