Oklahoma City Thunder venció este domingo a Denver Nuggets por 127-103, con Shai Gilgeous-Alexander reforzando su candidatura al MVP de NBA ante Nikola Jokic, mientras que Cleveland Cavaliers asaltó el pabellón de Milwaukee Bucks por 100-112 para sumar su decimocuarta victoria seguida.

Shai Gilgeous-Alexander ganó sin discusión el duelo a candidatos al MVP a Nikola Jokic, en lo que también podría ser un adelanto de la final del Oeste.

El canadiense terminó con 40 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias el partido que sus Oklahoma City Thunder (53-11) ganaron a Denver Nuggets (41-23).

Jokic rozó un nuevo triple-doble con 24 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias. Con la derrota en Oklahoma City, Nuggets vuelve a caer a la tercera posición del Oeste, superado por Los Angeles Lakers.

Ja Morant (32 puntos) y Desmond Bane (30 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias) lideraron a Memphis Grizzlies (40-24) en un ajustado final contra New Orleans Pelicans (17-48).

Pelicans tuvo dos oportunidades para mandar el partido a la prórroga, pero José Alvarado a 5 segundos del final y Kelly Olynyk sobre la bocina fallaron sus respectivos triples.

Trey Murphy III fue el máximo anotador de Nueva Orleans con 27 puntos. El puertorriqueño Alvarado firmó un doble-doble con 11 puntos y 11 asistencias.

Phoenix Suns (30-34) se llevó un duelo clave en la pugna por la décima posición del Oeste, la última del ‘play-in’, que todavía ocupa Dallas Mavericks (32-33).

Plagados de bajas y aún tocados por la salida de Luka Doncic, Mavericks está en caída libre y ante Suns sumó su quinta derrota seguida.

Kevin Durant rozó el triple-doble con Suns con 21 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, mientras que Devin Booker anotó 24 y Bradley Beal 19.

Detroit Pistons (36-29) ganaba con 18 de ventaja en el tercer cuarto, pero casi se les escapa la victoria de las manos cuando Portland Trail Blazers (28-37) se puso a 3 puntos a falta de 20 segundos.

Cade Cunningham anotó 28 para Pistons, Tobias Harris 20 y Jalen Duren firmó un doble-doble con 18 puntos y 12 rebotes.

Para Blazers, Anfernee Simons anotó 34 puntos y Jerami Grant 25.

Cleveland Cavaliers (54-10) sumó su decimocuarto triunfo seguido en la pista de Milwaukee Bucks (36-27).

Los ‘Cavs’ están a un solo triunfo de igualar su récord de 15 victorias seguidas, que establecieron esta misma temporada, entre octubre y noviembre de 2024. El martes reciben a Brooklyn Nets en el Rocket Arena.

Fue un golpe de autoridad de los líderes indiscutibles del Este, también del mejor equipo de la NBA, dirigidos por Max Strus con 17 puntos y 9 rebotes y por Donovan Mitchell, que anotó 15.

Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos y atrapó 9 rebotes, mientras que Damian Lillard anotó 22, pero el banquillo de los Bucks solo aportó 21.

