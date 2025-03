Los Denver Nuggets sometieron este viernes en la prórroga a los Phoenix Suns gracias a un gigantesco Nikola Jokić con un triple-doble histórico e inédito en la NBA de 31 puntos, 21 rebotes y 22 asistencias.

Los Suns (29-34) venían de remontar 23 puntos a los Clippers y esta noche acariciaron otra hazaña similar al ponerse por delante en el marcador a falta de 1.35 después de haber ido perdiendo de 21 ante los Nuggets (41-22).

En la prórroga se acabó la gasolina de unos Suns que bajaron la cabeza ante el monumental triple-doble de Jokic, el primero en la historia de la NBA con 30 puntos o más, 20 rebotes o más y 20 asistencias o más. El tres veces ganador del MVP acabó con un 13 de 22 en tiros de campo (3 de 7 en triples) y consiguió además 3 robos.

THE FIRST-EVER 30+ PT, 20+ REB, 20+ AST GAME IN NBA HISTORY 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/TtkDibcd3o

En otros resultados, los Cavaliers, equipo con el mejor balance de la NBA (53-10) estuvo a punto de darse un batacazo ante el penúltimo del Este (14-48), pero ya saben ganar jugando bien o jugando mal y su decimotercera victoria consecutiva ante Charlotte, llegó con 24 puntos de Donovan Mitchell, 20 puntos de Darius Garland y 19 puntos y 10 rebotes de Evan Mobley.

Para liderar la victoria de los Grizzlies ante los Mavericks, Ja Morant logró 31 puntos, 24 de los cuales llegaron en una gran segunda mitad del base, que además repartió 8 asistencias. Desmond Bane fue el otro puntal con 27 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias.

Ahora, en Memphis son cuartos del Oeste con un balance de 39-24. En cambio, esta fue la cuarta derrota consecutiva y la sexta en sus últimos siete encuentros de unos Mavericks que son décimos del Oeste (32-32) pero que están heridos de muerte por su interminable parte de lesiones (Kyrie Irving, Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively, P.J. Washington, Olivier-Maxence Prosper, Jaden Hardy…).

Sin sus principales estrellas (Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein…), los Thunder (52-11) firmaron frente a los Blazers su sexto triunfo seguido gracias a 30 puntos de Aaron Wiggins y un triple-doble de Jaylin Williams (10 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias).

Por su parte, De’Aaron Fox regresó por primera vez a Sacramento tras irse a San Antonio, pero no lo pudo celebrar ya que los Kings (33-29) se quedaron con la victoria con 36 puntos y 7 de 11 en triples de Zach LaVine.

En el resto de encuentros de la jornada, los New York Knicks echaron de menos al lesionado Jalen Brunson ante Los Angeles Clippers (105-95), los Toronto Raptors derrotaron a los Utah Jazz (118-109) pese a una imponente estadística en la zona de Walker Kessler (18 puntos, 25 rebotes y 8 tapones) y los Minnesota Timberwolves superaron a los Miami Heat (104-106).

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ Cavs (#1 in NBA) win 13th in a row

▪️ Thunder (#1 in West) win 6th straight

▪️ Wolves (#7 in West) win 4th straight

▪️ Nuggets, Kings both 7-3 in L10

Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWNToa pic.twitter.com/sGmnGuz31E

— NBA (@NBA) March 8, 2025