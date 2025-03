Kyrie Irving, una de las grandes estrellas de la NBA, rompió el silencio tras la grave lesión que lo afectó y lo dejó sin resto de temporada con los Dallas Mavericks.

El ’11 de los Mavs’ debió abandonar entre lágrimas el pasado juego contra los Sacramento Kings. Eso sí, antes de salir, lanzó con éxito dos tiros libres, ganándose el respeto de todos los presetes en el gimnasio.

Irving se refirió a lo ocurrido en una transmisión desde su cuenta de Instagram. “Duele, por supuesto, duele. Es doloroso lidiar con esto en este momento. Apesta mucho, no les voy a mentir chicos”, admitió de entrada.

“El proceso de recuperación mental, espiritual y emocional ya ha empezado. Estoy rodeado de familiares increíbles y amigos, y no sólo en América, sino internacionalmente, no estoy solo en este viaje”, agregó.

Sin embargo, pese al difícil presente, Irving fue optimista: “Volveré, volveré mejor. Esto no es el final de la historia, es sólo el inicio de un nuevo capítulo. No dejes que nadie te diga nunca que te rindas”, acotó.

“Las lesiones son parte del negocio, así que gracias a todos los jóvenes que aspiran ser deportistas profesionales. Aprender a cómo lidiar con la adversidad, el dolor y el sufrimiento es simplemente tan importante como aprender a lidiar con el éxito y la felicidad y todas las cosas que vienen con sentirse bien mental, espiritual y emocionalmente, así que cuando te golpean y no puedes tener todas las respuestas de inmediato, también está bien”, complementó.

Finalmente, Irving se refirió a cómo abandonó el campo de juego el día de la lesión tras realizar los lanzamientos rengueando por la falta que sufrió: “Pienso que el regalo más grande que me dieron, que me di a mí mismo, fue ir a esa línea de tiros libres y meter ambos tiros libres. Si no hubiera hecho esos tiros libres habría estado enfadado todo el año, no tienen ni idea chicos. Así que estoy contento y agradecido que fui lo suficientemente fuerte y resiliente para ir ahí y meter los tiros libres”, cerró.

Kyrie Irving said on Instagram Live that he is in pain, but grateful for the journey, the fans, & the process of returning from his torn ACL injury & that he gave it his all this season.

Get well soon, Kyrie! 🙏 pic.twitter.com/7OPRGg9xl2

