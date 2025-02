LeBron James llevó de la mano este jueves a Los Angeles Lakers, sin el esloveno Luka Doncic, en la victoria en el campo de los Portland Trail Blazers con la que los angelinos volvieron a la senda del triunfo tras dos derrotas, en una jornada de la NBA en la que los Boston Celtics y los Denver Nuggets siguieron pisando el acelerador con un estelar nivel de baloncesto.

BLAZERS 102 – LAKERS 110

Sin el esloveno Luka Doncic, ausente en Portland para evitar riesgos de sobrecarga en su pantorrilla izquierda, LeBron James brilló con cuarenta puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y dos robos.

James firmó además cuatro triples en una noche en la que Austin Reaves logró 32 puntos y siete asistencias para los Lakers, quintos en el Oeste (33-21).

Doncic, incorporado por los Lakers el pasado 1 de febrero, había aportado catorce puntos, once rebotes y ocho asistencias en la derrota de los angelinos contra los Hornets 24 horas antes.

Los Blazers, en los que Deni Avdija metió 28 puntos, sufrieron su cuarta derrota consecutiva y están hundidos en la antepenúltima plaza del Oeste (23-33)

LeBron James with another 40-ball at 40 🤩

76ERS 104 – CELTICS 124

Los Celtics sellaron su sexta victoria consecutiva fuera de casa y la octava en sus últimos nueve partidos, impulsados por un espectacular Jayson Tatum, protagonista con el cuarto triple doble de su carrera (15 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias).

Jaylen Brown aportó veinte puntos, seis rebotes y seis asistencias, Kristaps Porzingis metió 17 puntos y Derrick White contribuyó con un doble doble de 16 puntos y diez asistencias.

Los 76ers llevan seis derrotas seguidas y sucumbieron pese a poder contar con Joel Embiid, Paul George y Tyrese Maxey, algo que solo les había pasado en trece ocasiones este año. Embiid no pasó de los quince puntos; George metió 17 y Maxey, 16.

NUGGETS 129 – HORNETS 115

Los Nuggets se confirmaron como una de las franquicias más en forma de la NBA y arrollaron a los Hornets al ritmo de Jamal Murray (34 puntos) y del serbio Nikola Jokic (24 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias).

Los campeones NBA de 2023 llevan nueve victorias seguidas y se hicieron con la segunda plaza en el Oeste, detrás de los Oklahoma City Thunder.

Los 36 puntos y trece rebotes de Miles Bridges no les bastaron a los Hornets, penúltimos en el Este (14-40).

PACERS 127 – GRIZZLIES 113

Los Grizzlies, que pelean con los Nuggets por la segunda plaza en el Oeste, perdieron su tercer partido en los últimos cuatro, esta vez en su visita a los Indiana Pacers.

Tyrese Haliburton guió a los Pacers con 22 puntos y nueve asistencias.

El español Santi Aldama aportó 10 puntos, siete rebotes y tres asistencias en 24 minutos en pista saliendo del banquillo.

SPURS 120 – SUNS 109

En un día en el que perdieron por una ‘trombosis venosa profunda’ al francés Victor Wembanyama hasta el final de la temporada, los San Antonio Spurs se consolaron con un triunfo contra los Phoenix Suns en Austin.

De’Aaron Fox lideró con 26 puntos, nueve rebotes y siete asistencias a un grupo de seis jugadores de los Spurs por arriba de los diez puntos. Chris Paul aportó un doble doble de 13 puntos y diez asistencias, y Devin Vassell contribuyó con trece puntos para los texanos.

Royce O’Neale fue el máximo anotador de los Suns con 27 puntos. Kevin Durant regresó a Austin, la ciudad en la que brilló en el baloncesto universitario, y metió 22 puntos.

NETS 97 – CAVALIERS 110

Donovan Mitchell lideró la victoria de los Cavs con 26 puntos, apoyado por los 16 puntos y veinte rebotes de Jarrett Allen y por los 18 puntos y trece rebotes de Evan Mobley. Los Cavs pudieron contar además con 18 puntos y nueve asistencias de Darius Garland.

El equipo de Kenny Atkinson, técnico que también tiene ciudadanía española, suma cinco victorias consecutivas y ganó nueve sus últimos diez encuentros. Lidera el Este con un balance de 45-10.

Su máximo anotador fue Cameron Johnson, con 18 puntos, mientras que D’Angelo Russell se retiró con molestias de tobillo cuando llevaba tres puntos y cinco asistencias.

KNICKS 113 – BULLS 111

Los Knicks tuvieron que pasar por la prórroga para doblegar a los Bulls en el Madison Square Garden, pero acabaron consiguiendo la victoria liderados por 32 puntos y 18 rebotes del dominicano Karl Anthony Towns.

Los neoyorquinos tumbaron a unos Bulls que pelearon hasta el final con un Josh Giddey de 27 puntos y 16 rebotes.

BUCKS 116 – CLIPPERS 110

Giannis Antetkounmpo regresó a competir tras seis partidos de baja por lesión y selló 23 puntos y ocho rebotes para unos Bucks que remontaron trece puntos de desventaja en el cuarto período para ganar a los Clippers en el Fiserv Forum.

Brook López aportó 22 puntos y siete rebotes en un día en el que los Bucks perdieron a Bobby Portis, suspendido durante 25 partidos por la NBA tras dar positivo por uso de sustancias prohibidas en un test antidrogas.

Portis dio positivo por tramadol, un analgésico utilizado para tratar dolor moderado o severo.

En los Clippers, el máximo anotador fue Kawhi Leonard con 25 puntos. Ivica Zubac aportó un doble doble de 20 puntos y quince rebotes.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ DEN wins 9th straight, moves to #2 in West

▪️ Top 5 in East (CLE, BOS, NYK, IND, MIL) all win

— NBA (@NBA) February 21, 2025