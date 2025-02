Kevin Durant se convirtió la noche del martes en el octavo jugador de la historia de la NBA que alcanza los 30.000 puntos en su carrera.

Un notable registro que se concretó en la derrota de Phoenix por 112-119 ante los Memphis Grizzlies, en duelo jugado en el Footprint Center.

Durant necesitaba 26 puntos y superó esa barrera con dos tiros libres en el desenlace del tercer cuarto.

El alero acabó el partido con 34 puntos (12 de 18 en tiros), 3 rebotes, 3 asistencias y 5 tapones y se unió a un exclusivo grupo de jugadores con 30.000 puntos en el que figuran LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Wilt Chamberlain.

“Es un verdadero honor estar en la misma categoría que esos jugadores que ayudaron a dar forma al juego y lo impulsaron hacia adelante”, mencionó en la rueda de prensa posterior al partido.

“Ese siempre ha sido mi objetivo: sacar lo mejor de mí mismo todos los días, sacar lo mejor de mi carrera. Para ser mencionado con esos jugadores, debo estar haciendo algo bien”, agregó.

