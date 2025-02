Los Oklahoma City Thunder dieron este sábado un golpe de autoridad den el Oeste al derrotar 112-125 a los Memphis Grizzlies, mientras que los Boston Celtics se pasearon por el Madison Square Garden con un 104-131 a los New York Knicks. Jimmy Butler, por su parte, debutó con victoria con los Golden State Warriors en Chicago.

GRIZZLIES 112-125 THUNDER

Los Oklahoma City Thunder (42-9) hicieron aún más grande la brecha en el Oeste al asaltar el Fedex Forum de los Memphis Grizzlies (35-17), el único equipo que intenta sin éxito hacerles sombra en esa conferencia.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos, Aaron Wiggins 26 y Jalen Williams 25.

Los Thunder también dominaron el rebote 55 a 40.

Para los Grizzlies, Desmond Bane anotó 20 puntos, Jaren Jackson Jr. 19, el canario Santi Aldama 18 y Ja Morant se quedó con 16.

KNICKS 104-131 CELTICS

Los 40 puntos de Jayson Tatum y una lluvia de triples dentro del Madison Square Garden dieron a los Boston Celtics una victoria con la que humillaron a los New York Knicks.

Celtics (37-16) y Knicks (34-18) llegaban al duelo de hoy como el segundo y tercer clasificados del Este, pero el partido fue solo de Boston, que llegaría a ponerse con un +35.

También se destacó Payton Pritchard para los Celtics, que aportó 25 puntos saliendo desde el banquillo. Jalen Brunson fue el mejor de los Knicks con 36 puntos.

LAKERS 124-117 PACERS

Sin LeBron James con molestias en un tobillo y todavía a la espera del debut de Luka Doncic, Austin Reaves tomó las riendas de Los Angeles Lakers (31-19) con 45 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 3 robos.

Fue su récord anotador en la NBA, superando de largo los 38 puntos que había logrado hace apenas 3 semanas en un partido contra los Brooklyn Nets.

Para los Indiana Pacers (29-22), el mejor fue Pascal Siakam con 23 puntos.

Se espera que Doncic debute este lunes por la noche, en el duelo que enfrentará a los Lakers con los Utah Jazz.

SUNS 105-122 NUGGETS

Nikola Jokic rozó el triple doble en la sexta victoria consecutiva de los Denver Nuggets (34-19). El serbio firmó 26 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias en un partido en el que no dieron opciones a los Phoenix Suns (26-26).

Jamal Murray fue en realidad el máximo anotador de los Nuggets con 30 puntos, mientras que Devin Booker fue el mejor de los Suns con 24 puntos.

Kevin Durant, el protagonista de uno de los culebrones del mercado de fichajes, sigue sin jugar por una lesión en el tobillo.

MAGIC 112-111 SPURS

A los San Antonio Spurs (22-28) se les escapó el partido en el último suspiro por un solo punto por segunda noche consecutiva.

Tras dominar a los Orlando Magic (26-28) prácticamente todo el duelo, Paolo Banchero encestó la canasta definitiva.

Banchero terminó con 17 puntos, pero el mejor de los Magic fue Franz Wagner con 33 puntos y 12 rebotes

Para los Spurs, Devin Vassell anotó 25, Victor Wembanyama 21, mientras que De’Aaron Fox se quedó con 9.

BULLS 111-132 WARRIORS

El United Center de Chicago fue testigo del debut de Jimmy Butler con los Golden State Warriors (26-26) en un partido en el que anotó 25 puntos, dio 4 asistencias, atrapó 2 rebotes, robó un balón y puso un tapón.

