Anthony Davis se retiró por una lesión en el tren inferior durante su debut este sábado con los Dallas Mavericks, que derrotaron 116-105 a los Houston Rockets.

Davis, muy propenso a las lesiones, abandonó la cancha camino de los vestuarios cuando faltaban algo más de 2 minutos para concluir el tercer cuarto, tras sufrir un dolor en un acción sin contacto.

Antes de sufrir la lesión, Davis había anotado 26 puntos, atrapado 16 rebotes y repartido 7 asistencias, además de poner 3 tapones.

Davis había cuajado un excelente primer tiempo ante su nueva afición, con 24 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias.

Davis fue traspasado a los Mavericks (28-25) por Los Angeles Lakers a cambio de Luka Doncic, una operación que provocó un auténtico terremoto en la NBA.

El pasado 28 de febrero, todavía como jugador de los Lakers, el pívot sufrió una distensión abdominal en un partido contra los Philadelphia 76ers que lo mantuvo alejado de las canchas hasta hoy.

Además de Davis, estuvo especialmente acertado para los ‘Mavs’ Max Christie, el otro jugador que los Lakers enviaron a Dallas en la operación de Doncic.

Christie anotó 23 puntos saliendo desde el banquillo, mientras que Naji Marshall hizo 16 y Kyrie Irving y Klay Thompson 13 cada uno.

Para los Rockets (32-20), que atraviesan una crisis con su sexta derrota seguida, Alperen Sengun anotó 30 puntos, Jalen Green 24 y Amen Thompson 20.

Antes del partido, aficionados de Dallas protestaron a las puertas del American Airlines Center para protestar contra el mánager general de Dallas, Nico Harrison, artífice del traspaso de Doncic.

Anthony Davis is doubtful to return to the game vs. Houston after sustaining a lower body injury, the Mavericks announced. pic.twitter.com/K6tEvvRyhq

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 8, 2025