Anthony Davis se despidió de Los Angeles Lakers después de la operación que le llevó a los Dallas Mavericks a cambio del esloveno Luka Dončić y envió una carta en redes sociales a la franquicia angelina en la que asegura que “nunca” olvidará el anillo conquistado en 2020.

“Hace seis años vine aquí con la idea de ganar un campeonato, y nunca olvidaré el momento en el que lo hicimos. El negocio del baloncesto es un negocio como todos los demás. Estoy agradecido con la ciudad en la que gané mi primer anillo, en el que hice crecer mi familia y mis amistades y siempre tendré casa aquí”, escribió la estrella de NBA en Instagram.

“Mi familia y yo damos las gracias a todos los que hicieron este sitio nuestra casa y seguimos pensando en todos los que perdieron sus casas en los incendios. Los Ángeles siempre tendrá un sitio especial en mi corazón”, añadió.

Davis formó parte este domingo de una operación que sacudió la NBA, al marcharse a los Mavericks junto a Max Christie a cambio de Luka Doncic.

Consultado por cómo se enteró de su traspaso, el ex New Orleans Pelicans señaló, aún sorprendido, que “quedó en shock”.

“No lo sabía.

. No tenía idea. Ya lo he superado y estoy preparado para jugar en Dallas”, comentó.

Anthony Davis jugó en Los Ángeles de 2019 a 2025 y fue campeón NBA en la Burbuja de Orlando en 2020, tras ganar las Finales a los Miami Heat.

Anthony Davis on his initial reaction to the trade:

“I was shocked. I didn’t know. I was actually at home, about to watch a movie with my wife and got the phone call. I had no idea….Now I’m kind of over it and just getting ready to play with Dallas.” pic.twitter.com/IVdzsHFzGA

— Mike Curtis (@MikeACurtis2) February 4, 2025