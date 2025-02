La NBA sigue impactada con el traspaso de Jimmy Butler a los Golden State Warriors, en un movimiento que ha desarmado a los Miami Heat que pierden a su mediática estrella.

El fichaje se selló en horas de la noche de este miércoles, cuando el Heat visitaba a Philadelphia 76ers, y algunos de sus jugadores se enteraron gracias a los hinchas.

Durante la victoria 108-101 de Miami, un entrometido aficionado leyó en su móvil acerca del traspaso y, aprovechando que estaba cerca de la banca visitante, no dudó en comentárselo a la suplencia del Heat.

Ahí, basquetbolistas como Kevin Love, Jaime Jaquez Jr y Tyler Herro escucharon atónitos que la estrella de su plantel -actualmente suspendido- dejaba el equipo.

El video, publicado por el medio Overtime, no tardó en volverse viral y ya suma casi dos millones de visualizaciones.

Cabe mencionar que los Golden State Warriors marchan undécimos en la conferencia Oeste de la NBA, por lo que la llegada de Jimmy Butler cae como anillo al dedo de Stephen Curry y compañía.

En tanto, el Miami Heat figura en el sexto lugar de la conferencia Este de la mejor liga de baloncesto del mundo.

This guy broke the Jimmy Butler trade news to the Heat right now 🤣 (via shantsolmaz/IG) pic.twitter.com/wDUb1hICfx

— Overtime (@overtime) February 6, 2025