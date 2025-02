Jimmy Butler cambiará los Miami Heat por los Golden State Warriors de Stephen Curry, informó este miércoles la cadena ESPN.

Solo cuatro días después del mediático traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers, la NBA vivió este miércoles otra operación de alto impacto con la llegada de Butler a los Warriors.

Vale recordar que la fecha límite de traspasos en la NBA es este jueves 6 de febrero, a las 15 horas de la costa Este de EE.UU.

Esta operación le pone fin a la muy complicada, agria y enquistada situación en Miami de Butler, que había recibido esta temporada varias suspensiones -la última ya de forma indefinida-.

Por todo ello, los Heat habían mostrado públicamente su deseo de traspasar a quien ha sido su estrella durante los últimos años.

La salida de Butler de los Heat no ha sido nada sencilla, ya que esta operación ha necesitado de cuatro equipos en total para hacerse realidad. Además de Miami y Golden State, también aparecen involucrados los Utah Jazz y los Detroit Pistons.

Butler ha firmado una extensión con los Warriors de dos años por 121 millones de dólares hasta la temporada 2026-2027, renunciando a su opción de jugador para la campaña 2025-2026.

De 35 años y seis veces All-Star, Butler jugó seis temporadas para los Heat, donde llegó en dos ocasiones a las Finales de la NBA quedándose en ambas veces a las puertas del título.

En 2020 perdieron en la ‘burbuja’ frente a los Lakers y, en 2023, cayeron ante los Denver Nuggets.

Para llevarse a Jimmy Butler, Golden State se desprendió de Andrew Wiggins, que va a Miami junto a una primera ronda del Draft; de Dennis Schroder, que se marcha a Utah menos de dos meses después de haber cambiado los Brooklyn Nets por los Warriors; y de Kyle Anderson, con destino en principio a los Raptors pero finalmente no se cerró su salida a Toronto y se irá a los Heat.

P.J. Tucker, que estaba en Utah, hará las maletas para irse a Miami.

Por otro lado, Detroit recibirá dos jugadores: Lindy Waters III, hasta ahora en Golden State; y Josh Richardson, que pertenecía a Miami.

