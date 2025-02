El esloveno Luka Doncic mostró este martes su sorpresa por la decisión de su antiguo equipo, los Dallas Mavericks, de traspasarlo a Los Angeles Lakers, una operación que ha provocado un terremoto en la NBA.

“Tomaron una decisión. No sé por qué, pero esa es la decisión. No hay nada que yo pueda hacer”, afirmó Doncic durante su presentación oficial como nuevo jugador de los Lakers.

El traspaso de Doncic a los Lakers a cambio de Anthony Davis tomó por sorpresa no solo al mundo del baloncesto sino a los propios implicados, que según han reconocido no fueron informados hasta que saltó la noticia.

“A todo el mundo le sorprendió, así que te puedes imaginar lo sorprendido que quedé yo. Casi me estaba durmiendo cuando recibí la llamada y tuve que comprobar si era 1 de abril (April Fools’, Día de los Inocentes en Estados Unidos)”, afirmó Doncic.

“Al principio, realmente no lo creía, y fue un impacto. Fueron momentos difíciles para mí. Era mi hogar, así que fueron momentos realmente duros, especialmente el primer día”, agregó el esloveno, que dijo que las últimas 48 horas se han sentido como un mes.

Doncic, además, insistió en que su idea era jugar toda su carrera para los Mavericks y aprovechó la rueda de prensa para negar que su intención no fuese la de renovar su contrato con Dallas al finalizar la temporada, como algunos han especulado.

“Creo que la lealtad es una palabra muy importante para mí, y estaba tratando de mantenerme fiel a eso”, afirmó.

"At some point I knew this was gonna happen but I would say I always take the high road."

