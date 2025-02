El traspaso que rompió el mercado en la mejor competición de baloncesto del mundo, la NBA, fue el brutal cambio de Luka Doncic, quien deja Dallas para arribar hasta Los Angeles Lakers y los ‘oro y púrpura’ dejaron salir a Anthony Davis rumbo a los Mavericks, movimiento que puso de cabeza a la liga.

No tan solo fue eso, ya que el movimiento también incluye las llegadas de Maxi Kleber y Marfieff Morris a Lakers, mientras que Dallas recibe a Max Christie y una primera ronda del Draft del equipo angelino.

No obstante, las cosas no son tan alegre para los jugadores involucrados, ya que nuevas revelaciones aseguran que Doncic lloró cuando se enteró de su cambio hasta California.

Fue Chandler Parsons, exestrella de Dallas Mavericks quien en el programa ‘Run It Back’ en FanDuel TV detalló que “no me creo que Jason Kidd (entrenador de Dallas) no lo supiera… Luka Doncic acaba de comprar una casa de 15 millones de dólares en Dallas. Lloró cuando se enteró”.

Más tarde, definió el traspaso de Doncic como una “tontería extrema”, asegurando que Dallas ha hecho un “pésimo negocio” y que fueron “irrespetuosos con Doncic”.

"I'm also not buying that Jason Kidd just didn't know. … Luka Doncic just bought a $15M house, just closed like last week in Dallas. Apparently he cried when he found out. … Jimmy Butler's off the hook a little bit based on this move." – @ChandlerParsons pic.twitter.com/dJfBFUEyKJ

— Run It Back (@RunItBackFDTV) February 3, 2025