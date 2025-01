El serbio Nikola Jokic, triple MVP de la NBA, dio un nuevo recital de baloncesto este jueves y firmó su quinto triple doble consecutivo, con 35 puntos, 22 rebotes y 17 asistencias en la victoria por 132-123 de sus Denver Nuggets contra los Sacramento Kings.

En la noche misma, el serbio también conectó un triple con un tiro desde la línea de triples defensiva que de seguro será el mejor del año.

Jokic firmó el vigésimo triple doble de su temporada y fue protagonista este jueves de una jugada espectacular con ese tiro de tres puntos sobre la bocina del tercer cuarto que subió el 110-85 al marcador.

El serbio acabó el partido con 12 de 19 en tiros de campo, dos de tres en triples y nueve de diez desde la línea de libres. También consiguió un robo y dos tapones y solo tuvo una pérdida.

Liderados por Nikola Jokic, los Nuggets llevan ahora trece victorias en sus últimos quince partidos y han vuelto a perfilarse como serios candidatos al anillo.

Christian Braun aportó 21 puntos, Michael Porter Jr. metió 20, mientras que Jamal Murray y Russell Westbrook contribuyeron con 18 cada uno.

Los Kings, que llegaban a esta cita tras ganar diez dee sus anteriores doce partidos, cayeron pese a los 23 puntos, 19 rebotes y ocho asistencias de Domantas Sabonis. DeMar DeRozan firmó 24 puntos y De’Aaron Fox, 17.

NIKOLA JOKIĆ'S 5TH STRAIGHT TRIPLE-DOUBLE IS A HISTORIC ONE 🤯

🃏 35 PTS | 22 REB | 17 AST 🃏

He joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to record a game with 35+ PTS, 20+ REB, & 15+ AST! pic.twitter.com/n1qRSKvdar

— NBA (@NBA) January 24, 2025