Jaden Ivey, jugador de los Detroit Pistons, tuvo que retirarse en camilla este miércoles del partido ganado por su equipo contra los Orlando Magic tras sufrir una grave lesión aparentemente en una rodilla.

Ivey, de 22 años, se lesionó después de que su rival Cole Anthony le impactara en la rodilla izquierda al lanzarse a por un balón dividido con diez minutos por disputarse en el cuarto período y Detroit arriba 84-79.

Fue una jugada involuntaria de Anthony, pero Ivey acabó tendido al suelo visiblemente dolorido y necesitó ayuda del cuerpo médico de los Pistons.

Muchos jugadores de ambos equipos se reunieron en la zona de la lesión de Ivey, incluido un Cole Anthony que no consiguió aguantar las lágrimas por haber lesionado a su rival.

“Es difícil para todos nosotros“, declaró el entrenador de los Pistons, JB Bickerstaff, después del partido. “No hay mejor persona o compañero de equipo que JI y nadie se preocupa más por esto que él. Les doy crédito a los chicos por haberlo logrado“.

Se espera que se pierda el resto de la temporada por una grave lesión de rodilla.

Ivey promedia 17.6 puntos por partido en esta temporada con los Pistons.

El partido acabó con victoria de Detroit por 105-96.

