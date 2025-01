Este martes, en el cierre de la NBA 2024, se disputaron una serie de emocionantes duelos. Los Cleveland Cavaliers, con una gran victoria en el campo de Los Ángeles Lakers, los Boston Celtics, con un triunfo por 54 puntos de diferencia frente a los Toronto Raptors, y los Oklahoma City Thunder, que llevan doce victorias seguidas, cerraron a lo grande su 2024.

LAKERS 110 – CAVALIERS 122

No dejan de soñar los Cavaliers, la gran revelación de este primer tramo de temporada en la NBA. Ganaron a domicilio a los Denver Nuggets, campeones NBA en 2023, los Golden State Warriors, campeones en 2023, y a los Lakers de LeBron James y Anthony Davis.

Llevan ocho victorias consecutivas y están por delante de los Boston Celtics (24-9) en la clasificación del Este. Jarrett Allen dirigió la victoria con 27 puntos y catorce rebotes, con diez de doce en tiros de campo, apoyado por los 26 puntos y seis triples de Donovan Mitchell. Darius Garland aportó un doble doble de catorce puntos y catorce asistencias para los Cavaliers.

The Cavs had the perimeter & paint in check thanks to Spida & JA 🔥 Allen: 27 PTS, 14 REB, 3 BLK

Mitchell: 26 PTS, 6 3PM, 4 REB, 4 AST Cleveland gets their 8th straight W! pic.twitter.com/mMaqkKdeyx — NBA (@NBA) January 1, 2025

LeBron James, que cumplió cuarenta años el 30 de diciembre, acabó el partido con 23 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias. Contra los Cavaliers, el líder anotador de los Lakers fue Austin Reaves, quien selló 35 puntos, nueve rebotes y diez asistencias en 37 minutos en pista. Anthony Davis aportó un doble doble de 28 puntos y trece rebotes.

THUNDER 113 – WOLVES 105

Con 40 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, los Thunder encadenaron su duodécima victoria consecutiva, esta vez a costa de los Wolves pese a seguir sin poder contar con Chet Holmgren ni Alex Caruso.

Los Thunder lideran el Oeste con 27 victorias y cinco derrotas, y están por delante de los Memphis Grizzliez (23-11).

Los Wolves cayeron después de sumar tres victorias seguidas. Anthony Edwards fue el máximo anotador del equipo de Minnesota con 20 puntos y siete rebotes.

SUNS 112 – GRIZZLIEZ 117

Pese a la baja del español Santi Aldama, los Grizzlies cerraron su 2024 de la mejor forma, con una victoria de mérito en el campo de los Suns liderados por un gran doble doble de 38 puntos y once rebotes de Jaren Jackson.

Ja Morant y Marcus Smart también se perdieron el partido en los Grizzlies. El equipo de Taylor Jenkins contó con 31 puntos y siete asistencias de Desmond Bane.

En los Suns, que perdieron su tercer partido seguido, Kevin Durant aportó 29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Booker regresó tras cuarto partidos de ausencia por lesión en la ingle con 16 puntos y nueve asistencias.

CELTICS 125 – RAPTORS 71

Los Celtics conectaron 22 triples en su contundente victoria por 54 puntos en el TD Garden contra los Raptors, liderados por 23 puntos (4 triples) y ocho rebotes de Jayson Tatum.

Payton Pritchard aportó 19 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos, con cinco triples de ocho intentos saliendo del banquillo.

Watch out 👀@FCHWPO with a huge dunk for today's @JetBlue Play of the Game pic.twitter.com/xHhTz4YZo8 — Boston Celtics (@celtics) December 31, 2024

Jaylen Brown firmó doce puntos y nueve rebotes para los Celtics, segundos en el Este con un balance de 24 victorias y nueve derrotas.

PACERS 112 – BUCKS 120

Giannis Antetokounmpo regresó tras perderse cuatro partidos por lesión y firmó 30 puntos, doce rebotes y cinco asistencias en la remontada de 19 puntos de los Bucks.

Los Pacers estuvieron arriba 83-64 en el tercer período, pero no pudieron contener la reacción de los Bucks, que el pasado 17 de diciembre se coronaron campeones de la NBA Cup en Las Vegas.

Giannis scored 26 in the second half in his first game back. 30 PTS | 12 REB | 5 AST | 2 STL | 55% FG pic.twitter.com/iVkuc4x9is — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2024

Damian Lillard, ya recuperado de una lesión de pantorrilla, metió nueve puntos en su segundo partido tras su regreso.

SPURS 122 – CLIPPERS 86

Los Spurs dominaron por completo a los Clippers con 27 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias del francés Victor Wembanyama. El equipo texano tiene un balance de 17 victorias y 16 derrotas y es noveno en el Oeste.

Los Clippers cerraron su 2024 de la peor forma, con 34 % de acierto en tiros de campo. James Harden fue el mejor de los angelinos con 17 puntos.